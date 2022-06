Le Canadien de Montréal s'est entendu sur les termes d'une prolongation de contrat de deux saisons avec le défenseur Chris Wideman.

Âgé de 32 ans, Wideman a amassé 27 points (4 buts, 23 passes) en 64 matchs avec le Canadien en 2021-2022 après avoir signé un contrat d'une saison, le 28 juillet 2021.



Le défenseur de 5 pi 10 po et 180 lb a récolté 20 buts et 52 passes en 245 matchs en carrière dans la LNH avec les Sénateurs d'Ottawa, les Oilers d'Edmonton, les Panthers de la Floride et le Canadien.

Wideman a été sélectionné au quatrième tour (100e au total) par les Sénateurs lors du repêchage de la LNH en 2009.

