Le ministre de la Santé, Christian Dubé, présentera mercredi le très attendu projet de loi visant à rendre le réseau de la santé plus efficace.

Il a annoncé sur les réseaux sociaux mardi matin que la pièce législative, qui doit entre autres créer l'agence Santé Québec, sera déposée le 29 mars, à l'occasion du premier anniversaire de son «Plan Santé».

Demain, c’est le 1er anniversaire du Plan santé. C’est avec fierté que nous déposerons notre projet de loi visant à rendre le réseau de la santé et des services sociaux plus efficace et plus humain.



On doit agir. Le statu quo n’est pas une option.@SBelangerCAQ @CarmantLionel pic.twitter.com/X4UBF4jPZ4