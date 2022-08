Le joueur des Alouettes de Montréal et ex-enseignant Christophe Normand fait face à des accusations de leurre d'adolescente dans un but sexuel, selon un article du quotidien la Voix de l'Est de Granby, publié jeudi.

Selon le texte signé par le journaliste Pascal Faucher, qui a rapporté la dénonciation judiciaire, on reproche au footballeur de 30 ans d'avoir communiqué «par un moyen de télécommunication» avec une personne âgée de moins de 16 ans «en vue de faciliter la perpétration à son égard d'une infraction» de nature sexuelle, telle que l'agression ou la possession de matériel obscène.

Les faits reprochés seraient survenus le 9 août dernier, à Bromont, a aussi rapporté la Voix de l'Est.

Normand a été arrêté par la SQ à son domicile d'Eastman tôt en matinée, jeudi, puis a comparu par visioconférence à partir du poste de la SQ de Waterloo, toujours en Estrie. Il a plaidé non coupable et a été remis en liberté sous conditions.

Dans une brève déclaration transmise jeudi soir, les Alouettes ont dit avoir «pris connaissance des allégations concernant Christophe Normand».

«L'organisation prend les choses au sérieux et procède à colliger le plus d'informations possible sur la suite des choses. Les Alouettes n'émettront aucun autre commentaire pour le moment.»

