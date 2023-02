Le premier ministre François Legault a dit comprendre vendredi «la frustration et la colère» des Terre-Neuviens concernant le contrat d'approvisionnement en électricité de Churchill Falls.

Contrit, il s'est dit ouvert à discuter de nouveaux projets de barrage avec son homologue Andrew Furey, au terme d'une visite officielle de deux jours à Saint-Jean, en vue de renouveler cette entente.

28 milliards $

Le contrat sur ce barrage situé au Labrador aurait rapporté plus de 28 milliards $ au Québec depuis sa signature en 1969, comparativement à seulement 2 milliards $ à Terre-Neuve-et-Labrador (TNL). Et la prochaine ronde devra inclure les Innus, ont précisé les deux partenaires.

M. Legault a prononcé un acte de contrition adressé aux Terre-Neuviens, ce qui n'avait jamais été fait par un premier ministre du Québec auparavant.

Cela s'ajoute à sa volonté exprimée cette semaine d'offrir une indemnisation financière à la province voisine avant la fin de l'entente en 2041, afin de l'inciter à la renouveler.

«Réécrire l'Histoire»

«On ne peut pas réécrire l'Histoire, mais on peut essayer, pour l'avenir, de trouver des façons de travailler ensemble au bénéfice des deux», a-t-il déclaré vendredi matin en conférence de presse à Saint-Jean au côté de M. Furey, au terme d'une rencontre qualifiée de «productive».

«C'est un bon signe, c'est symbolique que le premier ministre québécois se soit rendu ici», a pour sa part commenté M. Furey, rappelant que ce contrat est humiliant pour ses concitoyens.

«Cela montre qu'il a une compréhension de l'impact pour nous.»

Compte à rebours

Même si le contrat se termine dans 18 ans, le compte à rebours est déjà enclenché, bien que M. Legault a laissé entendre qu'il n'a pas été question d'échéancier.

«Pour l'instant, il est question de pourparlers de haut niveau sur l'art du possible», a qualifié M. Furey, en refusant d'ouvrir son jeu sur ses demandes.

«J'aimerais dire quelques mots aux citoyens de votre province», a-t-il déclaré en anglais. Je comprends tout à fait la frustration et la colère que vous éprouvez concernant le contrat de Churchill Falls. (...) Je pense que c'est important de le reconnaître.» - François Legault

M. Legault a reconnu que c'était devenu «vraiment un mauvais contrat» pour les Terre-Neuviens «avec le temps».

Il leur a tendu un rameau d'olivier... et une bouée de sauvetage. Il a dit qu'il était «prêt à regarder d'autres projets», sans préciser lesquels. Or on sait que Terre-Neuve éprouve de sérieuses difficultés financières dans le projet de barrage de Muskratt Falls, aussi au Labrador: sa facture s'élève maintenant à plus de 13 milliards $. Le Québec pourrait ainsi potentiellement venir à la rescousse.

Innus

Pour ajouter à la complexité, les deux partenaires entendent discuter avec les Innus. Ceux de Uashat mak Mani-utenam ont déposé une poursuite de 2,2 milliards $ contre Hydro concernant Churchill Falls, et ceux du Labrador réclament pour leur part 4 milliards $.

«C'est important d'avoir des discussions avec les peuples innus», a admis le chef du gouvernement québécois.

Tarif fixe

Hydro-Québec paie un tarif fixe pour l'électricité produite par Churchill Falls, soit 0,2 cent du kilowatt-heure, mais l'a revendue en moyenne à 8,2 cents du kilowatt-heure en 2022, a précisé la société d'État cette semaine.

Selon les données d'une étude d'un comité terre-neuvien, en 2019, l'entente avait rapporté en bénéfices près de 28 milliards $ au Québec, comparativement à seulement 2 milliards $ à Terre-Neuve-et-Labrador. Le comité recommandait à TNL de renouveler le contrat.

L'entente permet à Hydro-Québec d'acheter 85 % de l'électricité produite à Churchill Falls et donc de récolter l'essentiel des profits. Le bloc restant de 15 % sert à alimenter les clients du réseau terre-neuvien au Labrador, ou est vendu sur les marchés d'exportation.

Au fil des ans, plusieurs jugements de tribunaux ont confirmé la validité de cette entente commerciale.

Condamnés à s'entendre?

Churchill Falls constitue une pièce maîtresse de la stratégie énergétique du Québec et génère le tiers des bénéfices d'Hydro-Québec.

Les surplus d'électricité de la société d'État fondent actuellement à vue d'œil et le gouvernement doit savoir rapidement s'il devra construire un nouvel ouvrage, puisqu'il faut 12 à 15 ans pour en ériger un. En outre, Québec songe déjà à construire quatre ou cinq nouveaux barrages afin de générer les 100 térawattheures nécessaires à décarboner l'économie d'ici à 2050.

De son côté, Terre-Neuve-et-Labrador a besoin des lignes de haute tension de son partenaire québécois si elle veut exporter son énergie, même si M. Furey dit être en `position de force'. En outre, la province s'enfonce dans un désastre financier avec son projet de barrage hydro-électrique de Muskrat Falls et l'ajout d'un éventuel partenaire pourrait lui être d'un grand secours.

Churchill Falls représente 15 % de la capacité de 210 térawattheures d'Hydro-Québec. La centrale dispose d'une puissance installée de 5428 mégawatts.