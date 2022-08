Les Canadiens devront se préparer à faire face des températures glaciales records cet hiver, selon les prédictions météorologiques hivernales du média spécialisé The Farmers’ Almanac.

L’étude annuelle, publiée mardi, prévoit l’un des hivers les plus froids depuis des années. Les températures pourraient chuter jusqu’à -40 degrés Celsius dans quelques régions canadiennes comme les Rocheuses et les Prairies lors du mois de janvier. En ce qui concerne le Québec et l’Ontario, de fortes chutes de neige devraient recouvrir le territoire.



Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

«Les Maritimes connaîtront un bon nombre de pluies froides et de journées remplies de tempêtes qui apporteront de la neige, du grésil, de la glace et de la pluie», a averti The Farmer’s Almanac.

Le site météorologique prévoit également que des régions comme Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que les Grands Lacs vont souvent «voir les précipitations tomber sous forme de neige, et parfois de façon importante», indique-t-on. La Colombie-Britannique devrait d’ailleurs avoir des conditions hivernales idéales en vue de la prochaine saison de ski.



Crédit photo: Ryan Remiorz | La Presse canadienne

À quel point les prévisions météorologiques de The Farmers' Almanac sont-elles fiables? Et pourquoi sont-elles différentes des chaînes météorologiques concurrentes?

Un compétiteur du média ayant un nom similaire, The Old Farmers’ Almanac, qui publie ses prévisions météorologiques 18 mois à l’avance, s’appuie sur des facteurs similaires pour prédire les conditions météorologiques.

Ces facteurs comprennent notamment les taches solaires et les phases de la lune. Des méthodes vieilles de 200 ans qui sont toutefois méconnues du public.

Selon FarmersAlmanac.com, les «éditeurs du site nient fermement l’utilisation de tout équipement informatique, de repérage par satellite. Ce qu'ils admettront, c'est qu'ils utilisent un ensemble de règles spécifiques et fiables qui ont été élaborées en 1818.»

Bien que les résultats ne soient pas toujours exacts, ces règles ont été historiquement modifiées et transformées en une formule à la fois «mathématique» et «astronomique», explique le site.