La Formule 1 est de retour au Canada.

Pour vous mettre à jour, voici cinq choses à savoir avant l'événement de cette année :

Verstappen inarrêtable

Max Verstappen est le dernier exemple de ce qui se produit lorsque vous associez un excellent pilote à la meilleure voiture sur la grille.

Verstappen est le double champion du monde en titre de Formule 1 et mène cette saison avec 170 points, soit 53 de plus que son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, qui est deuxième, ce qui en fait le grand favori ce week-end.

Le pilote néerlandais de 25 ans est monté sur le podium lors des sept courses disputées cette année et en a remporté cinq, dont les trois dernières.

Quant à Perez, il est sous pression pour améliorer ses performances à Montréal. Malgré le fait de piloter la même voiture que Verstappen, il a terminé quatrième et seizième lors des deux derniers Grands Prix.

Le retour de Stroll

Lance Stroll est le seul Canadien sur la grille cette année après le départ de Nicholas Latifi de l'équipe Williams. Mais même si le nombre de pilotes canadiens a été réduit de moitié, les chances qu'un Canadien monte sur le podium pourraient avoir doublé.

Stroll et Latifi ont respectivement terminé 15e et 20e au classement des pilotes la saison dernière. Cette année, Stroll est huitième et pilote une voiture Aston Martin qui a prouvé qu'elle pouvait monter sur le podium, mais pas avec le Canadien au volant, du moins pour le moment.

Né à Montréal, Stroll arrive à Montréal en cherchant toujours à décrocher son premier podium. Son coéquipier et double champion du monde, Fernando Alonso, occupe quant à lui la troisième place au classement des pilotes et est monté sur le podium cinq fois, mettant la pression sur Stroll.

Le pilote de 24 ans tentera de capitaliser sur sa sixième place au Grand Prix d'Espagne, où il a battu Alonso pour la première fois cette saison.

La remontée de Mercedes?

Mercedes a encore du chemin à parcourir avant de retrouver la voiture qui a remporté huit titres de champion des constructeurs consécutifs de 2014 à 2021, mais l'équipe semble avoir trouvé certaines solutions en Espagne.

Renforcés par de nouvelles améliorations apportées à la voiture, Lewis Hamilton et George Russell sont montés sur le podium, propulsant Mercedes à la deuxième place pour la première fois cette saison.

Hamilton, sept fois champion du monde, est resté sans victoire pour la première fois la saison dernière et n'a pas encore remporté de course cette année.

Il cherchera à inverser cette tendance à Montréal, où il a remporté sa toute première course de Formule 1 en 2007 et est à égalité avec Michael Schumacher pour le plus grand nombre de victoires au Grand Prix du Canada, avec sept.

Ferrari en difficulté?

Après avoir terminé deuxième au classement des constructeurs la saison dernière, Ferrari est actuellement quatrième cette année.

Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. ont respectivement terminé 11e et 5e en Espagne et devront faire mieux pour se battre pour la deuxième place.

Sainz a donné du fil à retordre à Verstappen à Montréal l'année dernière, mais il a fini deuxième.

À propos du Grand Prix du Canada

Il s'agit du 52e Grand Prix du Canada et de la 42e édition à Montréal, célèbre pour ses courses classiques sur le circuit Gilles Villeneuve et le «Mur des Champions» au virage 14, que même les meilleurs pilotes ont déjà touché.

Le coût de l'entrée à l'événement n'est pas bon marché. Selon une étude de SlotsOnlineCanada.com, le Grand Prix du Canada est le plus cher de tous les Grands Prix de Formule 1, coûtant en moyenne 3 146 $ pour tout le week-end.

L'événement de Montréal est l'une des courses où la pluie peut jouer un rôle, ce qui ajoute une complexité tant pour les fans que pour les pilotes. Les prévisions annoncent des chances de pluie tout au long du week-end.