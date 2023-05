Québec a annoncé lundi que cinq Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) privés seront désormais financés par l’État, qui souhaite conventionner tous les CHSLD de la province d’ici 2025.

«Les personnes hébergées méritent ce qu'il y a de mieux, peu importe leur milieu de vie. C'est pourquoi le projet de conventionnement des CHSLD privés est une priorité pour notre gouvernement», a déclaré la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, dans le cadre d’une conférence de presse au CHSLD Soulanges de Vaudreuil-Dorion, ciblé par la mesure.

Les quatre autres établissements concernés sont:

CHSLD Manoir Harwood (Montérégie)

CHSLD de la Rive (Laval)

CHSLD Manoir de l'Ouest de l'île (Ouest-de-l'Île-de-Montréal)

CHSLD Wales (Estrie)

Selon le gouvernement, le conventionnement des CHSLD «permet d'améliorer la qualité des soins et services dans tous les milieux d'hébergement et d'offrir les mêmes services que ceux qu'on trouve dans les CHSLD publics».

Un communiqué de presse révèle que d’autres CHSLD privés s’ajouteront à la liste des établissements financés par l’État au cours des prochaines semaines.

«C'est une mesure phare pour les milieux d'hébergement de longue durée pour aînés, a assuré le propriétaire du CHSLD Soulanges, Jean-François Blanchard. Je vois beaucoup de positif dans cette démarche pour nos résidentes et résidents et notre équipe. Nous avons tous la vision commune d'offrir les meilleurs soins et services aux personnes aînées.»

Un projet pilote visant le conventionnement de trois CHSLD privés a été réalisé en 2022. L’annonce de lundi porte maintenant le nombre de CHSLD privés conventionnés à huit depuis le lancement de cette nouvelle mesure.