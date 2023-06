Le repêchage de la LNH aura lieu mercredi et jeudi à Nashville et les Blackhawks de Chicago auront le privilège de sélectionner l'espoir Connor Bedard avec le premier choix.

Par la suite, plusieurs scénarios différents sont possibles et il est difficile de prédire qui le Canadien de Montréal sélectionnera au cinquième rang. C'est sans compter la possibilité que des échanges soient effectués.

Voici donc cinq dossiers à surveiller lors du repêchage.

Quels dominos tomberont?

Même si le repêchage a souvent connu son lot de surprises, il est impensable de voir un scénario dans lequel les Blackhawks ne sélectionnent pas Bedard au premier rang du repêchage.

Bedard a dominé la Ligue canadienne de hockey avec 143 points en 57 matchs et a réécrit le livre des records de l'équipe canadienne au Championnat mondial junior, aidant le Canada à gagner l'or.

Il semble y avoir consensus au deuxième rang. Les Ducks d'Anaheim devraient choisir l'attaquant ontarien Adam Fantilli. Ce dernier a remporté dès sa première saison avec l'Université du Michigan le trophée Hobey-Baker, remis au joueur par excellence au niveau universitaire américain.

Par la suite, tout pourrait dépendre des préférences des directeurs généraux et il sera intéressant de voir quel impact aura chaque choix sur le suivant. De nombreux attaquants de qualité sont disponibles, chacun avec des caractéristiques particulières. Le Suédois Leo Carlsson et les Américains Will Smith et Ryan Leonard pourraient rapidement trouver preneur, tout comme le Russe Matvei Michkov.

Le facteur russe

Le dossier Michkov est probablement celui qui retient le plus l'attention à l'approche du repêchage. Il a brillé sur la scène internationale lors du Championnat mondial des moins de 18 ans en 2021, marquant 12 buts en sept matchs et amassant 16 points, soit deux de plus que Bedard.

Cependant, il a passé les dernières saisons loin des projecteurs en Russie. S'il a continué d'être productif avec le HC Sotchi, à la suite d'un prêt par le SKA Saint-Pétersbourg, sa situation a de quoi refroidir l'intérêt des directeurs généraux pour plusieurs raisons.

D'abord, Michkov est encore sous contrat avec le SKA Saint-Pétersbourg pour trois saisons, ce qui retardera son arrivée dans la LNH. De plus, l'invasion de la Russie en Ukraine a augmenté le nombre de points d'interrogation concernant l'avenir des jeunes hockeyeurs russes, qui pourraient, ne sait-on jamais, devoir être éventuellement envoyés au front comme le reste de la population.

Il ne faut également pas oublier la mort mystérieuse du père de Michkov, dont le corps a été retrouvé dans un cours d'eau à Sotchi.

À quel rang le premier défenseur sera-t-il choisi?

Les espoirs les plus intéressants cette année sont tous des attaquants, ce qui ne veut pas dire qu'aucun défenseur n'est attrayant. Les opinions sont cependant plus variées.

L'Autrichien David Reinbacher pourrait sortir aussi haut que le cinquième rang, mais certains observateurs remettent en question son potentiel offensif.

Le Suédois Axel Sandin Pellikka retient aussi l'attention. Il possède d'excellentes habiletés offensives et certains croient qu'il est le défenseur le plus talentueux disponible. D'autres ont des inquiétudes au sujet de sa taille et le voient plutôt sortir en deuxième moitié de première ronde.

Un marché des échanges actifs

La séance de repêchage réunit les 32 directeurs généraux dans la même salle et il y a souvent plusieurs transactions qui sont conclues.

L'an dernier, Kent Hughes a fait plaisir aux partisans montréalais présents au Centre Bell. Il a volé la vedette en complétant deux échanges pour mettre la main sur le jeune attaquant Kirby Dach. Les Sénateurs d'Ottawa ont aussi été actifs, obtenant Alex DeBrincat.

Cette année, les projecteurs sont à nouveau tournés vers Hughes, puisque le Canadien se retrouve au coeur des rumeurs de transaction impliquant le centre des Jets de Winnipeg Pierre-Luc Dubois. Ce dernier a demandé à changer d'adresse, mais Montréal n'est pas la seule destination possible. Les Kings de Los Angeles auraient aussi manifesté leur intérêt envers Dubois.

Puisque le groupe de joueurs autonomes sans compensation qui se retrouveront sur le marché le 1er juillet ne compte pas sur beaucoup de vedettes, les clubs devront réussir des échanges spectaculaires s'ils souhaitent changer la face de leur organisation.

Peu d'espoirs de la LHJMQ en 1re ronde

Les pronostics ne sont pas particulièrement encourageants pour la LHJMQ en première ronde, alors que seulement deux noms reviennent parfois dans les simulations de repêchage.

L'attaquant Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke, et le défenseur Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, pourraient être sélectionnés en fin de première ronde, mais rien n'est garanti.

Le nombre de joueurs de la LHJMQ repêchés en première ronde oscille de deux à cinq par année depuis 2015. La dernière fois qu'un seul espoir a été sélectionné, c'était en 2014. Les Jets avaient alors choisi Nikolaj Ehlers.

Il faut remonter à 2008 pour trouver la dernière séance de repêchage de la LNH lors de laquelle aucun espoir de la LHJMQ n'a été sélectionné en première ronde.