Un homme armé portant un gilet pare-balles a ouvert le feu lundi soir dans les rues de Philadelphie, en Pennsylvanie, apparemment au hasard, tuant cinq personnes et blessant deux garçons, selon la police.

Les tirs ont eu lieu dans plusieurs rues résidentielles du quartier sud-ouest de Kingsessing. Les agents qui ont répondu ont poursuivi le suspect alors qu'il continuait à tirer, et il a été arrêté dans une ruelle après s'être rendu, a déclaré la commissaire de police Danielle Outlaw lors d'une conférence de presse.

«Dieu merci, nos agents étaient sur les lieux et ont réagi aussi rapidement qu'ils l'ont fait. Je ne peux même pas décrire le niveau de bravoure et de courage qui a été démontré, en plus de la retenue qui a été démontrée ici», a souligné Mme Outlaw.

La police n'a trouvé aucun lien entre les victimes et le tireur jusqu'à présent. L'homme avait un gilet pare-balles, un `fusil de type AR', plusieurs chargeurs, une arme de poing et un scanneur de police.

Les policiers ont été contactés vers 20 h 30 et plusieurs appels de coups de feu sont venus de Kingsessing. La police a trouvé des victimes par balle, et pendant qu'ils s'occupaient d'eux, ils ont entendu plus de coups de feu, a relaté Mme Outlaw. La police a ensuite déclaré à Fox 29 qu'une cinquième victime avait été retrouvée. Il a été pourchassé chez lui et abattu. Des douilles ont été retrouvées à l'extérieur de la maison.

Le tireur présumé a été identifié comme étant un homme de 40 ans. Une deuxième personne a également été placée en garde à vue et pourrait avoir riposté au suspect, mais la police ne savait pas s'il existait un lien entre les deux personnes, a précisé Mme Outlaw.

Trois des morts étaient âgés de 20 à 59 ans, tandis que le quatrième, qui n'avait pas encore été identifié, aurait entre 16 et 21 ans. La victime retrouvée à son domicile était âgée de 31 ans. Tous étaient des hommes.

Les deux victimes hospitalisées sont des garçons âgés de 2 et 13 ans. Ils étaient dans un état stable, a indiqué la policière.

Environ quatre heures après la fusillade de Philadelphie, des coups de feu mortels ont retenti lors d'un festival de quartier à Fort Worth, au Texas, faisant trois morts et huit blessés.

Aussi lundi, une fusillade a coûté la vie à une femme et deux enfants dans une résidence du Missouri.

Le chef de la police de la ville de St. Ann, dans le comté de Saint-Louis, a dit à la presse locale que ses hommes ont trouvé un adolescent et une femme morts sur place. Une fillette de cinq ans qui avait été grièvement blessée est morte à l'hôpital. Une adolescente a aussi été atteinte à la main.

Un homme qui s'était barricadé à l'intérieur présentait une blessure par balle apparemment auto-infligée. On ne connaît rien de son état de santé.

Les violences de Philadelphie constituent la 29e tuerie de masse du pays en 2023, selon une base de données gérée par The Associated Press et USA Today en partenariat avec l'université de Northeastern.

Il y a eu plus de 550 tueries de masse depuis 2006, selon la base de données, au cours desquelles au moins 2900 personnes sont mortes et au moins 2000 autres ont été blessées.