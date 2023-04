Le gouvernement du Québec donnera annuellement 300$ par enseignant pour remplir les bibliothèques de classe de livres québécois, a annoncé le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville.

Plus de 34 000 classes pourront bénéficier de l'achat de nouveaux livres. Environ 616 000 nouveaux livres seront achetés tous les ans pour les écoles primaires du Québec.

«Donner le goût de la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge ne peut être que positif pour leur développement et leur réussite scolaire. Et développer cet intérêt n'est possible que si nous rendons disponibles le plus de livres de qualité possible pour nos élèves», a expliqué le ministre Drainville.

Les investissements totaux s'élèveront à 55,6 millions de dollars d'ici 2027-2028. Ce montant permettra d'acheter au moins 18 livres de plus par classe, par année.

Le ministre de l’Éducation @BDrainvilleQc vient d’annoncer l’attribution annuelle de 300$ par enseignant pour plus de livres québécois dans les bibliothèques scolaires. Une belle façon d’encourager la lecture d’ici chez nos jeunes!



On l’avait promis, maintenant on livre! 😉📚 pic.twitter.com/xYI5KLoXnr — François Legault (@francoislegault) April 18, 2023

En collaboration avec le Groupe d'action pour l'avenir de la langue française (GAALF), cette action s'inscrit dans l'objectif de freiner le déclin du français au Québec et de valoriser la langue française dans les écoles.

Québec souhaite ainsi faciliter l'accès aux livres pour les élèves, dès le plus jeune âge, dans «des espaces culturels familiers, accueillants et fonctionnels». Il s'agit de la première d'une série d'actions gouvernementales à venir dans les prochaines semaines.