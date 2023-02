Trois gymnastes canadiens ont uni leurs voix pour demander la démission d'Ian Moss.

Dans une lettre adressée au comité de direction de Gymnastique Canada, dont la CBC a obtenu copie, Rosie MacLennan, Elsabeth «Ellie» Black et Kyle Shewfelt ont demandé la démission de Moss, le controversé président et directeur général de l'organisation, ainsi que celle du président du comité de direction Jeffrey Thomson. Le trio allègue qu'il doute «de leur capacité et du lien de confiance qu'ils ont avec la communauté pour aider Gymnastique Canada à traverser la crise actuelle».

À lire également:

Dans la lettre, les trois sources de préoccupations du trio sont la sécurité dans le sport, la santé de l'organisation ainsi que la transparence et la responsabilité (des gestionnaires).

MacLennan est une double championne olympique en trampoline, tandis que Shewfelt a triomphé aux JO de Sydney en 2004, et Black fut triple médaillée aux championnats du monde.

La lettre de deux pages et demie, qui a été expédiée le 27 janvier, demande qu'une rencontre soit organisée avec le comité de gestion de l'organisation au plus tard le 15 février.

«La gymnastique a atteint un point critique et vulnérable, ont-ils écrit. Les dirigeants doivent communiquer et poser des gestes qui entretiennent le lien de confiance. Les dirigeants doivent être en mesure d'inspirer la confiance aux autres. Les dirigeants doivent poser des gestes et montrer qu'ils font preuve de bon jugement. Ils doivent rallier les communautés, et les orienter vers un objectif commun.

«Ils (Moss et Thompson) ne sont pas des dirigeants adéquats aux yeux des athlètes, des entraîneurs, du personnel de soutien et des autres acteurs du domaine. Ian et Jeff n'ont pas reconnu toute l'étendue des défis auxquels Gymnastique Canada est confrontée et n'ont assumé aucune responsabilité pour l'état actuel du sport», a-t-on ajouté.

Des centaines de gymnastes actifs et retraités, qui ont depuis formé le mouvement Gymnasts for Change Canada, militent pour la démission de Moss depuis des mois, après avoir rédigé une lettre ouverte à Sport Canada en mars dernier pour demander qu'une enquête fédérale soit déclenchée afin de faire la lumière sur la culture malsaine qui persiste dans leur sport.

MacLennan et Shewfelt ont refusé de commenter la lettre, et ils ont ajouté qu'ils préfèrent respecter le processus en cours et discuter en privé avec le comité de direction.