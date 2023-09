Coco Gauff a fait oublier un début de match plutôt difficile et a remporté, à 19 ans, son premier tournoi majeur en battant Aryna Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 en finale des Internationaux des États-Unis, samedi.

Gauff, native de la Floride, est la première Américaine de moins de 20 ans à gagner le tournoi depuis Serena Williams en 1999.



«Merci aux gens qui n'ont pas cru en moi, a déclaré Gauff après le match. Il y a environ un mois, j'ai remporté un tournoi WTA 500 (Washington) et les gens disaient que ça s'arrêterait là. Il y a deux semaines, j'ai remporté un tournoi WTA 1000 (Cincinnati) et on disait que ce serait le plus gros que j'allais remporter.

Gauff, qui a remporté son 12e match de suite, ainsi qu'un 18e en 19 matchs, se retrouve maintenant avec le trophée des Internationaux des États-Unis en main.

«Honnêtement, ceux et celles qui croyaient éteindre ma flamme, vous n'avez fait que l'agrandir, a dit Gauff. Elle brûle très fort désormais.»

Ce triomphe était attendu d'une certaine manière, depuis que Gauff a connu des débuts fracassants sur la scène internationale à 15 ans. À ce moment, elle était devenue la plus jeune joueuse issue des qualifications à se qualifier pour le tableau principal à Wimbledon, en plus d'atteindre le quatrième tour à son premier tournoi majeur, en 2019.

Gauff avait atteint sa première grande finale l'année dernière, à Roland-Garros. Cette fois, elle a remporté les grands honneurs.

À 4-1 dans la manche ultime, Sabalenka a demandé un temps d'arrêt médical, elle qui a reçu un massage à la jambe gauche.

À la reprise du jeu, Sabalenka a brisé le service de son adversaire, mais Gauff a répliqué dès le jeu suivant pour servir pour le match.

Gauff n'a pas raté sa chance, gagnant son jeu au service avec assurance, avant d'aller rejoindre ses parents et son équipe dans les gradins pour célébrer la victoire la plus importante de sa carrière.

«Tu l'as fait», s'est exclamée la mère de Gauff, en larmes.

Sabalenka avait une fiche de 23-2 en tournois majeurs cette année, elle qui a remporté les Internationaux d'Australie en janvier. Malgré la défaite, l'athlète de 25 ans était assurée de passer du deuxième au premier rang mondial, lundi.

Sabalenka a commis 46 fautes directes, soit bien plus que les 19 de Gauff. De plus, l'Américaine n'a eu besoin que de 13 coups gagnants pour obtenir 83 points.

Fidèle à elle-même, Sabalenka a joué comme elle est connue pour le faire, et ce, peu importe l'adversaire, c'est-à-dire frapper chaque balle avec puissance.

Lorsque tout fonctionne pour celle-ci, il est difficile pour n'importe qui de négocier avec sa puissance, même pour Gauff. Toutefois, lorsqu'elle manque ses coups, elle le fait de beaucoup.

En première manche, les deux joueuses se sont échangé des bris de service pour niveler à 2-2, mais Sabalenka a remporté les quatre jeux suivants pour s'emparer de la manche, 6-2.