Le dirigeant de la fédération de soccer de l'Espagne a entaché la victoire de l'équipe nationale féminine lors de la Coupe du Monde en embrassant une joueuse sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des médailles. Cette conduite jugée inappropriée suscite des critiques dans un sport qui peine à surmonter le sexisme.

Le gouvernement espagnol et le syndicat mondial des joueurs ont condamné le comportement de Luis Rubiales lundi, au lendemain de l’ultime victoire de 1-0 de l’Espagne sur l’Angleterre. La fédération de soccer dirigée par Rubiales a cherché à minimiser l'incident avec une déclaration attribuée à la joueuse qu'il a embrassée, puis publié une vidéo dans laquelle Rubiales présentait ses excuses.



Immédiatement après la victoire de l'Espagne, Rubiales s'est saisi de son entrejambe dans un geste de victoire, apparemment inconscient de la présence de Princesse Infante Sofía, âgée de 16 ans, à proximité. Plus tard, il a embrassé la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des médailles et du trophée sur le terrain.

Ce baiser est considéré comme choquant, compte tenu des accusations de longue date de comportements sexuels répréhensibles de la part de présidents et d'entraîneurs masculins de soccer envers les joueuses des équipes nationales. Deux des 32 équipes de la Coupe du Monde, Haïti et la Zambie, ont dû faire face à cette question lors des qualifications pour le tournoi co-organisé par l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



«Inacceptable»; «une forme de violence sexuelle»

Le ministre espagnol par intérim des Sports et de la Culture, Miquel Iceta, a déclaré à la radio publique RNE qu’il est «inacceptable d'embrasser une joueuse sur les lèvres pour la féliciter». Le syndicat mondial des joueurs a qualifié le baiser de «profondément déplorable».

Dimanche, la ministre espagnole de l'Égalité a réagi de manière encore plus forte.

«C'est une forme de violence sexuelle que les femmes subissent quotidiennement, qui a été invisible jusqu'à présent, et que nous ne devrions pas normaliser», a lancé Irene Montero dimanche sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Une réaction attribuée à la joueuse qui s'est fait embrasser

La fédération de soccer espagnole a publié une déclaration tard dimanche, attribuée à Hermoso, pour tenter de régler la controverse.

«C'était un geste mutuel totalement spontané dû à l'immense joie de remporter une Coupe du Monde», a déclaré Hermoso dans la déclaration de la fédération. «Le président et moi avons une excellente relation, ses Le comportement envers nous tous a été excellent et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude.»

Mais lundi, la fédération a diffusé une déclaration vidéo dans laquelle Rubiales s'excuse et reconnaît qu'il a «certainement fait une erreur», mais dans un «moment d'effusion».

«Lorsqu’on est président d'une institution aussi importante que cette fédération, on se doit d’être plus prudent», a déclaré Rubiales dans la vidéo.

Rubiales, âgé de 45 ans, a dirigé l'affiliation espagnole du syndicat mondial des joueurs pendant huit ans avant d'être élu à la tête de la fédération nationale de soccer en 2018. L'équipe espagnole était presque en rébellion l'année dernière en raison de plaintes de certains joueurs concernant la culture sous l'entraîneur Jorge Vilda.

Après le match, lorsque Hermoso est passée devant la ligne des dignitaires du soccer pour recevoir sa médaille, Rubiales a posé ses mains sur sa tête et l'a embrassée sur les lèvres. Il a également étreint plusieurs autres joueurs et a passé son bras autour de la reine Letizia d'Espagne.

Dans une vidéo Instagram dans le vestiaire après l'incident, les joueuses ont crié et ri en regardant le baiser être rejoué sur un téléphone. Hermoso peut y être vue en train de rire et de crier: «Mais je n'ai pas aimé ça!» Interrogée par d'autres joueuses sur ce qu'elle faisait, elle a crié: «Regardez-moi, regardez-moi», laissant entendre qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet.

FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs basé aux Pays-Bas, entretient une vision sévère des actions de Rubiales.

«Il est profondément déplorable qu'un moment aussi spécial pour les joueuses de l'équipe nationale espagnole, qui se déroulait devant un public mondial, soit entaché par le comportement inapproprié d'une personne occupant un rôle si important», a déclaré le syndicat dans un communiqué.

«Des gestes physiques non initiés et non invités envers les joueuses ne sont ni appropriés ni acceptables dans quelque contexte que ce soit. Cela est particulièrement vrai lorsque les joueurs se trouvent dans une position de vulnérabilité parce qu'une approche ou un geste physique est initié par une personne qui a pouvoir sur eux.»

Rubiales est également vice-président de l'UEFA et était le représentant élu le plus haut gradé de l'instance dirigeante du soccer européen lors de la finale en Australie.

Des vidéos tournées après le coup de sifflet final du match de dimanche montrent Rubiales célébrant la victoire au premier rang d'une section exclusive près de la reine d'Espagne et du président de la FIFA, Gianni Infantino. Rubiales a sauté les deux bras en l'air, pointant du doigt le terrain avec les deux index, puis a brièvement saisi son entrejambe de la main droite.

L'ancien joueur joue un rôle clé pour séduire les responsables du soccer au cours de l'année à venir tout en tentant d'obtenir les droits d'accueil de la Coupe du Monde masculine en 2030. L'Espagne dirige une candidature conjointe avec le Portugal, le Maroc et actuellement l'Ukraine pour le tournoi à 48 équipes et est favorite pour remporter la décision de l'année prochaine.

L'UEFA et la FIFA n'ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires concernant le comportement de Rubiales.