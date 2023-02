Une Première Nation de la Colombie-Britannique annonce qu'un géoradar a détecté 17 lieux de sépulture présumés autour de la propriété de l'ancien pensionnat pour Autochtones d'Alberni.

La Première Nation Tseshaht a affirmé que ses entretiens avec des survivants, les archives historiques et d'autres documents montrent également que 67 élèves sont morts à l'école.

«Nous devons nous rappeler que tous ces élèves n'étaient que des enfants», a déclaré le conseiller en chef élu de Tseshaht, Wahmeesh, dont le nom anglais est Ken Watts.

«Ce n'étaient que des enfants. Donc… pour ceux d'entre vous qui ne sont pas de nos communautés, je veux que vous réfléchissiez à cela, pensez à ce qui se passerait aujourd'hui si des enfants de cinq ans étaient retirés de leur foyer.»

«C'est la réalité avec laquelle nos communautés doivent vivre», a ajouté Wahmeesh, qui portait un bandeau traditionnel en cèdre.

L'annonce a été précédée de tambours et de chants, et des parties de l'événement ont été masquées lors de la diffusion en direct en raison de sensibilités culturelles.

De nombreux participants à la cérémonie portaient de l'orange, la couleur qui en est venue à représenter ceux qui sont morts et les survivants des pensionnats. Des dizaines de femmes dansaient lentement au rythme des tambours, tournant sur place dans leurs châles orange.

Des enfants d'au moins 90 communautés de plus de 70 Premières Nations fréquentaient l'école lorsqu'elle fonctionnait de 1900 à 1973.

L'arpenteur-géomètre GeoScan a travaillé sur le projet, utilisant un géoradar pour détecter d'éventuels sites de sépulture dans l'ancienne école depuis juillet dernier.

Selon Brian Whiting, responsable de la division géophysique de GeoScan, 17 serait le nombre minimum de tombes suspectes qui se trouveraient sur 12 des 100 hectares qu'ils ont fouillés depuis l'été dernier.

La chercheuse principale qui a travaillé avec les dossiers historiques et les déclarations des survivants, Sheri Meding, précise que bon nombre des 67 enfants sont morts de conditions médicales.

Mme Meding a ajouté qu'il y avait un certain nombre de thèmes récurrents lors des entretiens avec les survivants de l'école, notamment les avortements forcés, plusieurs lieux de sépulture non identifiés, des étudiants trouvant des crânes et des restes humains autour du terrain et voyant de petits cercueils sortir du bâtiment la nuit.

Enquête judiciaire indépendante réclamée

Wahmeesh a dit qu'il était essentiel de se lancer dans ce qu'il appelle «ce voyage vers la vérité», même si le processus est difficile pour les survivants.

Il a précisé que toute enquête judiciaire devrait être menée par un organisme indépendant avec le consentement de Tseshaht, et non par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en raison du rôle du corps de police dans les pensionnats et lors du retrait des enfants de leur foyer.

Il a également demandé au Canada de procéder à un examen pour déterminer le rôle de la GRC dans l'école d'Alberni.

«Pourquoi nous ne pouvons pas simplement nous en remettre, c'est parce qu'il faut plus d'une génération pour tourner la page sur plus de 150 ans de colonisation et d'abus de notre peuple», a souligné Wahmeesh.

Le site de Port Alberni est le dernier de plusieurs endroits canadiens à être fouillés afin de découvrir d'éventuelles tombes anonymes d'enfants qui sont morts alors qu'ils étaient forcés de fréquenter des pensionnats.

En janvier, des responsables de la Première Nation de Williams Lake, dans la région de Cariboo en Colombie-Britannique, ont déclaré avoir détecté 66 empreintes supplémentaires, marquant des tombes possibles, au cours de la deuxième phase de la recherche à l'ancienne mission catholique Saint-Joseph.

Ce nombre s'ajoutait aux 93 lieux de sépulture possibles déjà découverts dans l'ancien pensionnat.

Ce n'est pas la première fois que le pensionnat pour Autochtones d'Alberni est au centre de la discussion nationale sur le traitement des enfants des Premières Nations.

En mars 1995, l'ancien superviseur des dortoirs scolaires Arthur Henry Plint a plaidé coupable à 18 chefs d'attentat à la pudeur entre 1948 et 1968.

Plint, qui avait 77 ans à l'époque, a été condamné à 11 ans de prison.

Le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Douglas Hogarth, a décrit Plint comme un terroriste sexuel tout en comparant le système des pensionnats pour enfants autochtones à «une forme de pédophilie institutionnalisée».

L'école d'Alberni était également l'un des six sites résidentiels où les enfants étaient soumis à des expériences nutritionnelles sanctionnées par le gouvernement sans le consentement de leurs parents.

Les enfants étaient malades et mal nourris au cours des expériences de 1942 à 1952. Certains ont été nourris de saindoux, de bouillon et de pain, tandis que d'autres ont été nourris avec des mélanges de farine avec des vitamines.

Kimberly Murray, l'interlocutrice spéciale indépendante nommée par le gouvernement fédéral pour travailler avec les communautés autochtones sur les tombes anonymes autour des sites des pensionnats, a déclaré qu'ils devaient continuer à se battre pour découvrir des documents qui répondraient aux «questions difficiles», telles que l'identité des disparus enfants et comment ils sont morts.

Mme Murray a déclaré lors d'un rassemblement national à Vancouver en janvier que les survivants des pensionnats ont le «droit de savoir» et que «les négationnistes continueront de nier» sans traces écrites documentant le génocide des peuples autochtones.

Le sujet des tombes anonymes des pensionnats a explosé publiquement en mai 2021, lorsque la Première Nation Tk'emlups te Secwepemc a annoncé que plus de 200 tombes anonymes présumées avaient été identifiées sur le terrain d'une ancienne école à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Le Programme de soutien en santé: résolution des questions des pensionnats indiens dispose d'une ligne d'assistance téléphonique pour aider les survivants des pensionnats et leurs proches souffrant d'un traumatisme invoqué par le rappel d'abus passés. Le numéro est le 1-866-925-4419.