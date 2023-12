Vendredi matin, un avion a tourné en rond au-dessus de Winnipeg, au Manitoba, essayant de trouver un chemin vers le sol à travers un brouillard intense. Finalement, le commandant de bord a dû annoncer qu'il était impossible d'atterrir.

Alors que l'avion faisait demi-tour pour retourner à l'aéroport de Minneapolis, de nombreux passagers ont commencé à se demander comment ils allaient pouvoir rentrer chez eux pour Noël.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Pour quatre inconnus qui se trouvaient dans l'avion, la réponse allait prendre la forme d'une voiture de location et d'un élan de solidarité.

Alison Hall, correspondante et productrice de l'émission Inside Edition sur CBS, effectuait son deuxième vol de la journée lorsque l'avion a fait demi-tour au lieu d'atterrir à Winnipeg. Elle avait décollé de chez elle à New York, s'était rendue à Minneapolis, puis avait pris son vol de correspondance pour rentrer chez elle à Winnipeg, d'où elle est originaire.

«Nous avions un peu l'impression d'être dans un film de Hallmark» -Alison Hall à CTV News Channel.

«J'étais très enthousiaste à l'idée de rentrer chez moi pour les fêtes et de passer un Noël blanc», a-t-elle mentionné à CTV News Channel. «Je n'ai que quelques jours à passer avec ma famille pour les fêtes de fin d'année.»

Lorsque l'avion est revenu à Minneapolis, on a dit aux passagers de rester près de la porte d'embarquement et que l'avion redécollerait dès que le brouillard se dissiperait.

«Malheureusement, le brouillard ne s'est pas dissipé. Pendant plusieurs heures, nous avons donc attendu, attendu et attendu. Et après cinq heures d'attente, le vol a été annulé. Et bien sûr, en raison de l'affluence des fêtes de fin d'année, il n'y a pas eu d'autres vols à destination de Winnipeg ce jour-là», a-t-elle poursuivi.

Essayant de trouver une solution qui ne l'obligerait pas à arriver en retard la veille de Noël, Mme Hall a demandé à l'agent d'embarquement s'il était possible de louer une voiture et de conduire.

«Il se trouve que je me trouvais à côté de deux personnes qui ne se connaissaient pas», a-t-elle confié. «Ils m'ont entendue dire cela à l'agent d'accueil, m'ont regardée et m'ont demandé s'ils pouvaient venir aussi. Et je me suis dit: "D'accord, pourquoi pas? Faisons-le"»

«C'était vraiment spécial.» -Alison Hall à CTV News Channel

Avant même d'avoir échangé leurs noms, ils se sont tous les trois mis d'accord pour couvrir les frais de location d'une voiture et le trajet jusqu'à Winnipeg.

Alors que nous nous éloignions, nous avons croisé une autre femme qui nous a dit : «Oh non, il faut que j'aille à Winnipeg, mon petit-fils joue dans Casse-Noisette demain, je vais le manquer!» Nous lui avons répondu: «Montez, nous avons une voiture!»

Elle raconte que l'agent d'embarquement et l'employé qui leur a trouvé une voiture de location étaient «assez surpris» que les quatre personnes ne se connaissaient pas du tout.

Mais ils étaient en mission pour les fêtes, alors ils ont chargé la voiture et sont partis pour les neuf heures de route jusqu'à Winnipeg.

«Nous avons passé un excellent moment», a souligné Mme Hall. «Je n'aurais pas pu être plus chanceux en me retrouvant dans une voiture avec des étrangers, avec des gens plus gentils et plus merveilleux.»

Ils ont écouté des chansons de Noël et se sont racontés des histoires pendant qu'ils roulaient vers le nord. «Heureusement, tout le monde a respecté le choix du conducteur, c'est-à-dire moi-même», a ajouté Mme Hall.

Deux des quatre étrangers sont américains. Ils vivaient à différents endroits en Amérique du Nord, mais souhaitaient tous retrouver leur famille à Winnipeg pour les vacances.

En raison de l'assurance, Mme Hall était la seule conductrice. «J'étais au volant tout le temps, mais j'ai bénéficié du soutien de trois des plus merveilleux étrangers et nouveaux amis», a-t-elle indiqué.

Déplacements difficiles en train, avion et voiture

Mme Hall et les autres passagers de ce vol de vendredi sont loin d'être les seuls à avoir vu leurs projets de vacances bouleversés par le mauvais temps de ces derniers jours.

Alors que le jour de Noël a été plus chaud que d'habitude dans une grande partie du Canada, avec des températures supérieures à zéro de l'Ontario aux Maritimes, une grande partie de l'Ontario était couverte de brouillard lundi, rendant la conduite périlleuse dans certaines régions.

Les températures douces ont également retardé le début de la saison de pêche sur glace au Québec. Les touristes qui s'étaient rassemblés à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour l'ouverture de la pêche sur glace le 26 décembre devront attendre plus longtemps, car la glace n'est pas assez épaisse.

Pendant ce temps, la côte ouest est confrontée à des pluies et des vents violents. Les traversiers qui transportent les passagers à destination et en provenance de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, ont été annulés dimanche, veille de Noël, en raison d'un problème mécanique et des prévisions de «vents de la force d'un ouragan».

Malgré les problèmes météorologiques, Mme Hall et ses trois compagnons de voyage sont arrivés à Winnipeg à temps pour Noël.

À la fin de leur voyage, ils ont échangé des numéros de téléphone et des photos. Mary, la femme qui s'était précipitée pour assister à la pièce de son petit-fils, a pu voir Casse-Noisette, selon Mme Hall.

«Nous nous sommes toutes dit que cela valait la peine de faire la route et que nous avions beaucoup de chance de nous être rencontrées», a-t-elle dit en entrevue.

Cette dernière a admis que c'était «un peu risqué», mais elle avait informé sa famille de son plan avant de partir. Et, elle est heureuse qu'ils aient tous franchi le pas.

«Je veux que les gens sachent qu'il y a souvent de très bonnes personnes dans le monde», a-t-elle conclu. «Et surtout, dans l'esprit de Noël, de garder l'esprit ouvert, d'être gentil avec les autres et de savoir que les choses peuvent parfois s'arranger.»

Avec les informations de La Presse canadienne