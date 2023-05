Aux yeux de Marc Messier, Michel Côté était plus qu’un simple ami. Après avoir partagé la scène pendant plusieurs décennies avec celui qui a rendu l’âme à l’âge de 72 ans, Michel est devenu «comme un frère» pour lui.

«C’est une relation de longue durée. On a travaillé et joué ensemble. On a vu nos enfants naître. Je suis vraiment triste, j’ai ben de la misère avec ça aujourd’hui», a confié M. Messier lors d’un entretien téléphonique avec Noovo Info.

L’acteur québécois est revenu sur les plus beaux moments qu’il a partagés avec Michel Côté. Il n’a pas pu passer à côté des innombrables représentations de la comédie théâtrale Broue, mettant en vedette Marcel Gauthier, Marc Messier et Michel Côté. «Je ne me rappelle d’aucun spectacle où on n’était pas content d’être là. On était content d’être ensemble. On se complétait bien.»

«(Michel) était un acteur exceptionnel. La salle croulait de rire quand il jouait et c’était le silence quand son personnage était ému. C’est un talent.» - Marc Messier, acteur québécois

 

M. Messier a par ailleurs raconté avoir rencontré Michel Côté pour la première fois alors qu’ils n’étaient qu’au début de la vingtaine. Et malgré l’énorme compétition au sein du milieu artistique, il y avait un énorme respect entre les deux hommes, se souvient le comédien de 75 ans.

«Michel et moi, on se l’est dit dans la dernière année que finalement, on s’en était bien sortis, a lancé l’artiste québécois avec un trémolo dans la voix. Il savait que j’étais là pour lui et je savais qu’il serait là pour moi.»

Il y a un peu plus d’un an, l’agence de Michel Côté a annoncé son retrait de la vie publique à la suite d’un diagnostic de maladie de la moelle osseuse. Bien qu’il savait que le décès de son grand ami approchait, Marc Messier ne s’attendait pas à ce qu’il arrive aussi tôt.

«C’était quelqu’un de généreux, de drôle, beaucoup d’humour, un gars brillant, très lucide. On voit aujourd’hui à quel point les gens l’aimaient», a-t-il ajouté.

Marc Messier a tenu à rendre hommage à l’homme, mais également à la carrière de Michel Côté, qui a su briller sur la scène québécoise pendant de nombreuses années.

«Je ne connais pas de films où Michel a joué qui n’a pas fait quelques millions au box office, ce qui est quand même rare.»

Noovo Info a également recueilli les déclarations de l'actrice Léane Labrèche-Dor et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, au sujet du départ de cette icône du milieu artistique québécois.

Michel Côté, originaire d'Alma au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a pris sa retraite du cinéma en 2018. Au cours de sa prolifique carrière, il a joué dans une quarantaine de productions québécoises. Considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux et populaires de sa génération, il a notamment pris l'affiche dans Cruising Bar, C.R.A.Z.Y., De père en flic, etc.

L’acteur a remporté trois prix Gémeaux (1989, 1999), un prix Génie (2006) pour son rôle dans C.R.A.Z.Y. et deux prix du Gala Québec Cinéma (2006, 2013, appelés les prix Jutra à l’époque). Sa participation au film C.R.A.Z.Y. a valu à Michel Côté une reconnaissance internationale. Le long-métrage a été réalisé par Jean-Marc Vallée, qui est décédé en décembre 2021 à l’âge de 58 ans.

-Avec les informations de Sabrina Rivet et de Guillaume Théroux pour Noovo Info