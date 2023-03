Paul Schmidt était le point de se marier. Il était en couple avec sa fiancée depuis six ans. Le couple vivait avec leur fille de trois. Lors d’une sortie en famille dimanche, la famille s'est arrêtée dans un Starbucks de Vancouver pour prendre un café. Paul Schmidt n'est jamais rentré chez lui.

La mère de M. Schmidt, Kathy, s’est confiée afin que les gens sachent qui était son fils.



«Je ne peux que souligner à quel point Paul était une belle âme», a-t-elle déclaré à CTV News. «Paul était un homme de famille, qui vivait pour sa famille. (Paul et sa fiancée) étaient comme deux petits pois dans une cosse.»

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La police affirme que deux hommes ont eu une altercation verbale dans un Starbucks du centre-ville de Vancouver qui a dégénéré en une altercation physique. M. Schmidt, 37 ans, a été poignardé. L’homme a succombé à ses blessures à l'hôpital. Inderdeep Singh Gosal, âgé de 32 ans, est accusé de meurtre au deuxième degré.

La mère de Schmidt estime que cela a commencé avec une simple dispute.

«On m'a dit que cette personne qui l'a attaqué était à côté de la poussette en train de vapoter et que Paul lui avait demandé de bouger et de ne pas fumer à côté. Et c'est ainsi que l'altercation a commencé.»

«L'agresseur a dit à (la fiancée de Paul Schmidt): "Vous feriez mieux de prendre votre enfant." Et puis les choses ont escaladé à partir de là», a déploré la mère de la victime.

Le porte-parole de police de Vancouver, le sergent Steve Addison, n'a pas commenté la séquence des évènements, affirmant que l'affaire est encore sous enquête.

«Nous savons ce qui s'est passé, nous savons comment cela s'est passé. Pour l'instant, nous essayons de comprendre pourquoi cela s'est produit», a affirmé Steve Addison. «Nous voulons mieux comprendre ce qui a conduit à cela.»

Une vidéo graphique et brutale du drame circule sur les réseaux sociaux. M. Addison a demandé à la population de ne pas la partager.

«Laissons cet homme avoir un peu de dignité dans la mort en ne partageant pas de vidéo graphique et horrible sur les réseaux sociaux.»

Mardi matin, un petit mémorial a été installé sur le site de l'attaque. Une campagne GoFundMe a également été mise en place pour aider la fiancée et la jeune fille de Paul Schmidt.



Crédit photo: La Presse canadienne

Sa famille est encore en train de faire face au choc et à la douleur de perdre un être cher de manière aussi violente et publique.

«Comment cela a-t-il pu arriver?» a lancé la mère de Paul Schmidt. «Comment quelqu'un pourrait-il simplement sortir prendre un café un dimanche après-midi et que cela lui arrive dans ce qui devrait être un endroit sûr, un environnement sûr?»

-Un texte d'Alissa Thibault pour CTV News