Selon un article de Protégez-Vous, le panier d’épicerie coûte environ 10% plus cher qu’en 2021. Avec les prix qui explosent, vous êtes plusieurs à chercher où se trouve le panier le moins cher.

Une enquête du magazine Protégez-Vous, menée auprès des six plus grosses chaînes de supermarchés au Québec, dévoile que vous pourriez faire de bonnes économies en effectuant votre épicerie chez Super C ou Walmart.

Selon les données recueillies par l’équipe, en optant pour l’une ou l’autre des bannières mentionnées plus haut, une famille de quatre personnes, qui dépense environ 265$ par semaine, pourrait épargner plus de 2 000$ par année.

«Peu importe la marque des produits, qu'ils soient en promotion ou non, Super C et Walmart sont les supermarchés les moins chers. Ils réussissent à offrir les meilleurs prix, parce qu'ils réduisent au maximum leurs dépenses», affirme Marie-Noëlle Lajoie, porte-parole de Protégez-Vous.

Plus de 6 000 prix de 49 produits de la vie courante ont été étudiés, comme de la laitue romaine, du fromage cheddar, du beurre d’arachide et du savon à vaisselle.

Comparaison des prix

L’étude de Protégez-Vous montre que Super C défie la concurrence en ce qui a trait aux marques les plus économiques, avec un panier à 201 $. Le même panier coûtait 243 $ au IGA Extra, soit 21 % plus cher.

Et pour ceux qui préfèrent s'en tenir aux marques nationales (Kraft, Liberté, Tide, etc.), c'est vers Walmart qu'il faut se tourner selon le magazine. La facture du panier s'élevait à 242 $, contre 286 $ au Metro Plus, l'enseigne qui occupe la dernière place.

Maxi & Cie, qui a longtemps trôné au sommet du palmarès, glisse au deuxième rang pour le panier des marques économiques et au troisième rang pour le panier des marques nationales.

Trucs et astuces de Protégez-Vous pour économiser

Porter attention aux promotions dans les pharmacies, on y retrouve parfois de petites aubaines;

Remplacez les produits de marques nationales par les produits en solde;

Planifiez vos repas de la semaine;

Faites des réserves lorsqu’un produit est offert à prix d’aubaine;

Miser sur les gros formats, leur prix est souvent avantageux;

Choisissez les fruits et légumes de saisons, souvent moins dispendieux;

Évitez le gaspillage;

Comparez les prix au poids.

