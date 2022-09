Avec trois de ses six enfants maintenant atteints d'un rhume, Stephanie Goddard dit qu'une pénurie de médicaments pour enfants à travers le Canada la fait paniquer. «Je ne trouve nulle part l'Advil ou le Tylenol liquide pour enfants», a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d'un entretien téléphonique mercredi. «Et sachant que la saison de la grippe approche à grands pas … mon anxiété est à son comble.»

Cet article est une traduction d'un texte de CVT News.

Depuis juin, Mme Goddard a du mal à trouver des médicaments contre la douleur et la fièvre pour ses enfants à Mississauga, en Ontario, où elle vit. Alors que son fils de cinq ans et ses deux filles, âgées de trois et un ans, ne sont pas fiévreux, elle a déclaré qu'elle souhaitait toujours avoir des médicaments sous la main.

«Je déteste me sentir impuissante», a-t-elle déclaré.

De nombreux Canadiens ont écrit à CTVNews.ca au sujet de la difficulté de trouver des médicaments contre la douleur et la fièvre pour leurs enfants. Luttant pour trouver des médicaments, de nombreux parents se donnent beaucoup de mal pour obtenir ce qu'ils peuvent.

Mme Goddard fait partie de ceux qui demandent à leurs amis et à leur famille de l'aider en cherchant des magasins où les produits sont disponibles et en achetant ce qu'ils peuvent trouver. D'autres ont dit qu'ils avaient visité des pharmacies préparant de l'acétaminophène produit par des techniciens de laboratoire, mais qu'ils avaient dû payer plus cher pour le médicament. Certaines familles ont eu recours à l'achat de médicaments à l'extérieur du Canada.

CTVNews.ca a demandé aux Canadiens de partager comment la pénurie de médicaments affectait leurs familles. Les réponses envoyées par e-mail n'ont pas toutes été vérifiées de manière indépendante.

L'Association des pharmaciens de l'Ontario a tiré la sonnette d'alarme sur les pénuries de médicaments contre le rhume et la grippe au Canada en juillet. La forte demande et les problèmes de chaîne d'approvisionnement affectent la disponibilité des médicaments contre la douleur et la fièvre des nourrissons et des enfants, tels que le Tylenol liquide pour enfants. Les pénuries ont également incité le Hospital for Sick Children de Toronto à envoyer une lettre aux patients et aux soignants les informant des difficultés potentielles d'accès à l'acétaminophène liquide et à l'ibuprofène.

Tylenol est le nom de marque de l'acétaminophène et l'ibuprofène est commercialisé sous les noms de marque Advil et Motrin.

En août, une publication sur les réseaux sociaux partagée par Santé Canada exhortait les Canadiens à éviter d'acheter plus d'acétaminophène et d'ibuprofène que nécessaire pour les nourrissons et les enfants. Santé Canada conseille également aux patients de consulter des médecins et des pharmaciens au sujet d'autres options en cas de pénurie de médicaments et de consulter le site Web Pénuries de médicaments du Canada pour connaître les pénuries signalées par les fabricants. Le site Web de Santé Canada a signalé des pénuries de comprimés à croquer d'acétaminophène et de gouttes pour nourrissons Tempra, ainsi que d'autres médicaments pour enfants. Les pénuries se produisent lorsqu'un fabricant de médicaments n'est pas en mesure de répondre à la demande d'un médicament spécifique.

Afin d'aider sa fille de 16 mois à surmonter ses symptômes de COVID-19, qui comprenaient la toux et l'écoulement nasal, Branden Johnston a utilisé de plus petites doses de médicaments destinés aux enfants plus âgés. Sa femme est une infirmière en pédiatrie, qui a pu calculer le dosage correct pour leur fille, a-t-il dit. «Mais pour les parents sans cette connaissance ou expérience préalable, tenter de faire ce calcul à la maison peut être dangereux», a-t-il déclaré.

Malgré la vérification de nombreux magasins et pharmacies à Grande Prairie, en Alberta, tels que Shoppers Drug Mart et Walmart, M. Johnston a déclaré qu'il n'avait pas été en mesure de trouver des médicaments pour son tout-petit.

«Il était incroyablement difficile de trouver quoi que ce soit en vente libre», a-t-il écrit dans un courriel à CTVNews.ca mardi. «Les pharmacies nous disaient que parce le produit voulu n'était disponible, nous devrions voir un médecin pour obtenir une ordonnance pour qu'ils reconditionnent les plus grandes tailles [adultes ou enfants] dans une dose adaptée au tout-petit.»

M. Johnston a déclaré qu'il avait finalement pu trouver une bouteille de comprimés à croquer Advil pour enfants chez Costco. Lui et sa femme ont écrasé les comprimés et en ont mélangé une partie avec de l'eau pour les donner à leur fille à l'aide d'une seringue.

«Ce n'est pas la meilleure option mais … vous faites ce que vous devez faire lorsque vous êtes parent avec un enfant malade», a déclaré M. Johnston mercredi lors d'un entretien téléphonique avec CTVNews.ca. «Même le papier toilette n'était pas si difficile à trouver.»

Les pharmacies, une ressource pour les parents

Ellen Patterson travaille dans une pharmacie de préparation à Lindsay, en Ontario, où elle et d'autres pharmaciens préparent de l'acétaminophène sous forme de liquide concentré que les parents peuvent acheter. Les médicaments contre la douleur et la fièvre sont emballés dans différentes tailles et sont accompagnés d'un guide de dosage basé sur la taille de l'enfant. Bien qu'une ordonnance ne soit pas requise, le médicament est offert derrière le comptoir, ce qui signifie qu'il est administré par un pharmacien plutôt que vendu sur une étagère, a déclaré Mme Patterson.

Au cours des dernières semaines, plus de parents que d'habitude se sont rendus à la pharmacie à la recherche d'analgésiques pour leurs enfants, a-t-elle déclaré.



«Nous sommes un petit magasin dans une petite ville [et] nous voyons des gens qui ne sont pas notre clientèle normale», a déclaré Mme Patterson à CTVNews.ca lors d'un entretien téléphonique mercredi.

Dans un courriel à CTVNews.ca jeudi, un porte-parole de Haleon, le fabricant d'Advil, a écrit que la pandémie de COVID-19 et une saison de rhume et de grippe «sans précédent» ont contribué à «une augmentation significative des maladies virales» au Canada. En conséquence, la société a constaté une augmentation de la demande de produits pédiatriques anti-douleur, y compris le Advil pour enfants.

«Cette augmentation significative de la demande a entraîné des perturbations intermittentes inattendues au niveau de la pharmacie et de la vente au détail», a déclaré la société dans son e-mail à CTVNews.ca. «Nous encourageons les consommateurs à n'acheter que ce qui est nécessaire afin que tous les parents et soignants puissent accéder au produit dont ils ont besoin pour soigner leurs proches.»

Johnson & Johnson Inc., le fabricant de Tylenol, a également déclaré à CTVNews.ca qu'il constatait une demande supérieure à la normale pour certains de ses produits lorsqu'on lui a demandé de confirmer les pénuries de médicaments Tylenol pour nourrissons et enfants.

«Nous continuons de faire face à une demande accrue des consommateurs avec certains produits et marchés», a déclaré jeudi la société dans un e-mail à CTVNews.ca. «Nous prenons toutes les mesures possibles pour assurer la disponibilité des produits.»

Quoi faire pour aider à atténuer les pénuries?

Alors que certaines pharmacies sont aux prises avec une pénurie de médicaments pour enfants disponibles dans le commerce, Mme Patterson a déclaré que les produits proposés par les pharmacies de préparation peuvent constituer une autre option pour les parents.

Dans certaines pharmacies, cependant, les médicaments ne seront pas livrés sans frais supplémentaires. Lindsay Haggarty a déclaré qu'elle avait du mal à trouver du Tylenol liquide pour enfants pour son fils depuis des mois. Après avoir visité une pharmacie de préparation près de chez elle à Calgary, elle a déclaré avoir payé 27 $ pour une bouteille de 100 millilitres.

Comparativement, des magasins comme Walmart vendent des bouteilles de 100 millilitres de Tylenol liquide pour enfants pour environ 10 $.

«Malheureusement, mon enfant est allergique à l'ibuprofène, donc Tylenol est une nécessité pour nous», a écrit Haggarty dans un e-mail à CTVNews.ca mardi. «C'est très préoccupant que nous ne puissions pas obtenir de Tylenol pour les enfants.»

D'autres parents, comme Alina Smirnova, ont dû compter sur des médicaments expédiés de l'extérieur du pays pour s'en sortir. Son fils de neuf mois a récemment reçu un diagnostic de roséole, une maladie infantile qui a fait grimper sa fièvre à près de 39 °C.

Compte tenu de la réaction négative de son fils au Tylenol liquide, Smirnova a dû lui donner des suppositoires, a-t-elle déclaré. Mais malgré la visite de nombreuses pharmacies près de chez elle à Montréal, elle n'a pas pu trouver de médicaments pour son bébé.

Après avoir partagé sa frustration avec ses parents, qui sont en vacances en Italie, Smirnova a déclaré qu'ils avaient pu acheter deux paquets de suppositoires et les expédier au Canada pour son fils.

«Nous sommes allés dans cinq à six pharmacies autour de chez nous et rien n'était disponible», a-t-elle déclaré à CTVNews.ca mercredi lors d'un entretien téléphonique. «Je ne pense pas que ce soit jusqu'à ce que vous ayez des enfants [que] vous réalisez à quel point la situation est grave.»

Maintenant, les parents de Smirnova lui demandent si elle veut qu'ils achètent d'autres médicaments avant leur retour. Elle prévoit de leur donner une liste de tout ce dont elle a besoin, a-t-elle dit.

«Pour moi, c'était comme une situation de 911 … Je comprends pourquoi les gens s'approvisionnent», a-t-elle déclaré. «Je ne souhaite cela à aucun autre parent.»

Enfin, certains parents font face à la pénurie en étant simplement persistants, en appelant et en visitant autant de pharmacies que possible. Après avoir téléphoné mardi à sept pharmacies différentes de la péninsule de Saanich, en Colombie-Britannique, Liz George n'a pas eu la chance de trouver du Tylenol pour nourrissons ou enfants pour ses enfants de 11 mois et de neuf ans, tous deux malades, a-t-elle déclaré.

Elle a cependant eu des nouvelles de deux pharmacies avec une autre marque d'acétaminophène en stock pour les nourrissons. Après avoir raccroché le téléphone, elle s'est rapidement rendue à la pharmacie et a saisi la dernière bouteille en stock, a-t-elle déclaré.

«La personne au comptoir a dit qu'elle était surprise qu'il y ait quelque chose !» George a écrit dans un courriel à CTVNews.ca mardi. «Je suis reconnaissant d'avoir trouvé quelque chose.»

Avec des information de Solarina Ho de CTVNews.ca