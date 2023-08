Le matériel scolaire n’est pas à l’abri de l’inflation et, à l’aube de la rentrée scolaire, de nombreux parents peuvent s'inquiéter des dépenses à venir.



D’après des calculs de Noovo Info faits à partir d’une liste de fournitures scolaires d’un élève de 4e année, le coût de la rentrée était d’environ 70 $ en excluant l’achat de vêtements, d’un sac à dos et d’une boîte à lunch.

Cela ne comprend pas non plus des dépenses comme les frais de service de garde, de sorties scolaires et d’activités parascolaires.

Pour la conseillère budgétaire de l’association à but non lucratif Option Consommateurs Johanne Leblanc, la règle d’or pour économiser est de s’y prendre à l’avance, d’autant plus que les frais de la rentrée scolaire s’ajoutent aux dépenses de logement et de nourriture.

«Personnellement, je crois que la rentrée scolaire est quelque chose qui doit se préparer à partir de septembre pour l’année prochaine.», suggère la conseillère.

«Si vous avez un enfant et que vous estimez que ses dépenses pour la rentrée vont s’élever à peu près à 300 $, prévoyez un montant de 25 $ par mois.» - Johanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Option Consommateurs

Cette stratégie peut réduire les chances d’avoir à utiliser sa carte de crédit à l’arrivée du mois d’août.

Quelques trucs pour économiser

La conseillère d’Option consommateur propose plusieurs astuces pour économiser pendant la rentrée. «Ce n’est pas un imprévu, la rentrée scolaire, on sait qu’elle va être là, donc on peut l’intégrer dans le budget», rappelle Mme Leblanc.

Se limiter à la liste fournie par l’école

«On essaie aussi de récupérer du matériel de l’an passé. On fait l’inventaire de ce qu’on doit acheter et on prend le temps d’aller comparer dans les magasins», indique Mme Leblanc. En effet, les prix peuvent varier en fonction des magasins.

Il peut aussi être judicieux de se tourner vers des commerces qui ne sont pas dédiés aux fournitures scolaires afin d’économiser.

Les magasins de seconde main peuvent aussi être une avenue intéressante à explorer, notamment pour des articles comme les sacs à dos, les boîtes à lunch ou les thermos. À ce sujet, Mme Leblanc conseille de privilégier la qualité autant que possible.

«On veut quand même des choses de qualité pour que ça dure plus longtemps et qu’on ait pas à les racheter chaque année», précise-t-elle.

Utiliser son gros bon sens

Mme Leblanc souligne qu’il faut «utiliser son gros bon sens» lorsque vient le temps de parcourir la liste. «On va préciser dans la liste une marque précise de gomme à effacer, mais si on trouve un équivalent qui est aussi bon mais moins dispendieux, je ne pense pas que ce soit grave d’opter pour ce modèle», illustre-t-elle.

Dans le même ordre d’idée, il n’est pas nécessaire par exemple de se procurer quatre boîtes de mouchoir dès la rentrée. Il est donc possible d’en acheter au fur et à mesure.

«Il n’y a pas de petites économies. C’est le cumul de chaque petit truc qui peut aider à faire la différence entre si on y arrive ou on n’y arrive pas», conclut Johanne Leblanc.