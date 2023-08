Le cosmos nous offre une double représentation en août: une paire de super lunes culminant en une rare «lune bleue».

Au Québec, la super lune du 1er août 2023 se lèvera à 20h57 et se couchera à 6h18. Celle du 30 août suivant se lèvera à 19h51, pour ensuite se coucher à 6h37, a précisé la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal auprès de Noovo Info.

Contrairement à une éclipse solaire ou d'autres phénomènes astronomiques, il n'y a pas de lieux privilégiés ou de méthode particulière pour observer une super lune, dit-on.

«Les douces nuits d’été sont le moment idéal pour observer la pleine lune se lever dans le ciel. Et cela se produira deux fois en août», a déclaré Fred Espenak, astrophysicien à la retraite de la NASA, surnommé M. Éclipse pour son expertise dans les éclipses.

Avec des ciels dégagés, des jumelles ou des télescopes de jardin peuvent améliorer l’expérience, dit Espenak, révélant des caractéristiques telles que les mers lunaires — les plaines sombres formées par d’anciennes coulées de lave volcanique — et les rayons émanant des cratères lunaires.

Deux «super lunes» en un mois, un phénomène rare

La dernière fois que deux super lunes pleines ont illuminé le ciel le même mois était en 2018. Cela ne se reproduira pas avant 2037, selon l’astronome italien Gianluca Masi, fondateur du projet Virtual Telescope.

Profitez du premier spectacle mardi soir alors que la pleine lune se lèvera dans le sud-est, apparaissant légèrement plus brillante et plus grande que d’habitude. Cela s’explique par le fait qu’elle sera plus proche que d’ordinaire, à seulement 357 530 kilomètres de distance, d’où le terme «super lune».

La lune sera encore plus proche la nuit du 30 août, à seulement 357 344 kilomètres de distance. Étant donné que c’est la deuxième pleine lune du même mois, on l’appelle une «lune bleue».

Qu'est-ce qu'une super lune?

Une super lune se produit en raison de l'orbite ovale de la lune. En suivant son orbite, la lune atteint un point appelé apogée, où elle est la plus éloignée de la Terre, et un point appelé périgée, où elle est la plus proche de la Terre.

Lors d'une super lune, la lune se trouve à au moins 90% de sa position de périgée, alors qu'elle est en phase de pleine lune, ce qui la fait paraître plus grande et plus lumineuse.

Diffusion en direct de la super lune

M. Masi assurera une diffusion en direct de la super lune de mardi soir, alors qu’elle se lèvera au-dessus du Colisée à Rome.

«Mon intention est de capturer la beauté de cet événement… en espérant susciter l’émotion du spectacle chez nos téléspectateurs», a déclaré Masi dans un courriel.

«La super lune nous offre une excellente occasion de lever les yeux et de découvrir le ciel.» - Gianluca Masi, fondateur du projet Virtual Telescope

La première super lune de cette année était en juillet. Elle était apparue égèrement plus grande et plus brillante dans le ciel nocturne que d'habitude. La quatrième et dernière sera en septembre.

Les deux en août seront plus proches que ceux de juillet.

Selon l'Old Farmer’s Almanac, la pleine lune d’août est traditionnellement connue sous le nom de sturgeon moon (la lune esturgeon). Cela vient de l’abondance de ce poisson dans les Grands Lacs en août, il y a des centaines d’années.

Avec de l'information de CTV News et de Julien Denis pour Noovo Info.