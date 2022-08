Dans la région de Montréal, les termes «micro-rafales», «orages violents» et «tornades» sont souvent utilisés pour décrire la température.

Selon les météorologues, ces événements se produisent de plus en plus fréquemment.



«Je pense que les gens seraient probablement surpris de savoir que le Québec subit quatre à huit tornades par an», a déclaré Lori Graham, spécialiste de la météo à CTV. «Des veilles d'orages violents sont émises plus fréquemment, et nous voyons des conditions météorologiques plus intenses avec le changement climatique.»

Donc, si nous pouvons nous attendre à davantage de ces événements à l'avenir, comment devrions-nous nous y préparer ?

Préparer l’essentiel

La Croix-Rouge canadienne recommande à chaque ménage de préparer une trousse contenant l’équivalent de trois jours de nourriture, d'eau et de médicaments.

«C'est aussi une bonne idée de prévoir où vous irez en cas de gros orage», explique Michèle Mercier, directrice de la prévention et de la sécurité à la Croix-Rouge canadienne.

«Planifiez des endroits où vous abriter, précise Mme Mercier. Habituellement, on recommande de choisir le sous-sol, loin des fenêtres et des portes. Si vous vivez dans un immeuble à plusieurs niveaux, c'est le couloir.»

Privilégiez la sécurité, pas les égo portraits

Comme le dit si bien Lori Graham, «quand le tonnerre gronde, rentrez à l'intérieur».

Si vous n'êtes pas à l'intérieur, éloignez-vous des fils et des arbres abattus - et si vous parvenez à vous assurer une place à l'intérieur, éloignez-vous des fenêtres, même si cela signifie de manquer une bonne photo.

«Nous ne savons pas à quel point ces conditions peuvent être destructrices, elles peuvent même vous emporter, prévient Mme Mercier. Vous pourriez être gravement blessé et même mourir. Donc, ce n'est pas le moment d'être à côté de la fenêtre et de prendre une vidéo pour vos amis.»

Veille de tornade versus avertissement, quelle est la différence?

Il est essentiel de comprendre les avis météorologiques.

Mais quelle est la différence entre un avertissement de tornade et une veille?

Selon le site web de la Croix-Rouge, «un avertissement de tornade signifie qu'une tornade se produit déjà ou se produira bientôt dans votre région».

Cela signifie qu'une évacuation immédiate est nécessaire.

Une veille de tornade signifie au contraire qu’ «une tornade est possible dans votre région», ce qui signifie qu'il suffit de rester vigilant.

