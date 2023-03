Le reportage sur la mort de Ben Teague débute par une information confidentielle.

À l’été 2022, Rick Westhead du réseau TSN, a reçu un appel téléphonique concernant une poursuite intentée par une famille vivant à Oakville, en Ontario. Le fils de 17 ans de Greg et Susan Teague, Ben, était décédé lors d’un événement avec son équipe en septembre 2019.

La famille Teague a intenté une poursuite de 1 million de dollars pour décès injustifié contre le club de hockey des Rangers d’Oakville, les entraîneurs de l’équipe, l’Association de hockey mineur de l’Ontario et le camp YMCA où Ben est mort. Aucun média n’avait rapporté leur réclamation à l'époque.

Depuis que Rick Westhead a écrit sur le scandale de l’agression sexuelle présumée impliquant des joueurs de hockey junior de l’équipe Canada, il reçoit quotidiennement des courriels ou des messages directs sur Twitter qui commencent généralement par: «Vous devriez enquêter sur…»

Rick Westhead a obtenu la déclaration de 12 pages des membres de la famille Teague, déposée le 26 janvier 2022. Elle détaillait comment Ben et ses coéquipiers avaient prétendument consommé de l’alcool lors d’un événement supervisé par l’équipe et comment Ben était décédé après avoir éprouvé des détresses médicales au milieu de la nuit.



Susan et Greg Teague cherchaient des réponses depuis la mort de leur fils de 17 ans, Ben, lors d'une activité d'équipe en 2019 | Crédit image - W5

La poursuite indique que «si les défendeurs avaient agi de manière appropriée et avaient demandé une assistance médicale lorsqu’il était évident ou aurait dû être évident que Ben en avait besoin, il ne serait pas mort ce matin-là…» Les plaignants plaident en outre que si les défendeurs avaient surveillé les joueurs de manière appropriée et les avaient empêchés de consommer de l’alcool, Ben ne serait pas mort ce matin-là.

La déclaration détaille également les tentatives de la famille pour rendre l’équipe des Rangers et ses entraîneurs responsables.

Il a été indiqué que la famille Teague a déposé une plainte auprès de la Fédération de hockey de l’Ontario (FHO), l’association qui supervise les ligues de hockey dans la province. La FHO n’a pas répondu, donc la famille a envoyé un autre courriel deux mois plus tard.

La FHO a répondu le même jour, soutenant que leur affaire était en cours d’examen par Crawford & Co., une compagnie d’assurance. Les Teague affirment que personne ne les a contactés depuis.

Dans une déclaration de défense, les Rangers, leurs entraîneurs et l’OMHA ont soutenu que les codes de conduite des joueurs «empêchaient les joueurs mineurs de boire de l’alcool». Les Rangers ont «une tolérance zéro pour la consommation d’alcool».

«Tous les joueurs, y compris Benjamin, savaient qu’ils n’étaient pas autorisés à apporter de l’alcool à l’événement et n’étaient pas autorisés à consommer des boissons alcoolisées pendant l’événement», dit cette communication conjointe.

Les défendeurs ont également soutenu que les entraîneurs «ont fourni une supervision raisonnable et appropriée aux joueurs, en tenant compte de l’âge et de l’expérience des joueurs. Les joueurs avaient 16 et 17 ans.»

Rick Westhead a contacté l’avocat de famille pour organiser une rencontre avec la famille, selon leurs conditions.

«J’aimerais publier une note dans un journal pour dire aux parents :''Ne faites pas confiance à ces gens''», m’a dit Greg Teague. «Nous avons tellement progressé en tant que société. Mais dans le hockey, il y a encore de la consommation d’alcool et des rituels d’initiation. Il y a 20 ans, c’était ouvertement pratiqué et les gens disaient: ''Eh bien, c’est juste du hockey''. Maintenant, cela se produit encore, mais c’est caché. Ils auraient pu éviter cela s’ils avaient simplement correctement surveillé ces enfants. Ils n’avaient pas le droit d’emmener ces enfants en voyage et de ne pas les surveiller.»

«Je veux que ces entraîneurs affirment qu’ils sont désolés. Je veux qu’ils rendent des comptes.» - Susan Teague, mère de Ben Teague

«Ces équipes et ligues disent qu’elles ont des règles qui sont suivies, qu’il y a une tolérance zéro pour la consommation d’alcool par les mineurs. Eh bien, dans ce cas, il n’y a eu aucune conséquence. La FHO nous a dit qu’elle enquête. Comment se fait-il que des entraîneurs qui font l’objet d’une enquête continuent d’entraîner et qu’il n’y ait aucune conséquence pour les joueurs qui boivent en bas de l’âge légal? Dans la semaine suivant les funérailles de Ben, l’équipe a tourné la page et prévoyait un voyage en Californie», ajoute Mme Teague.



Crédit image | W5

Lorsqu’il est devenu évident pour elle que la mort de Ben n’était pas correctement enquêtée par la FHO ou la police, Susan Teague a débuté sa propre enquête. Elle a commencé à inviter les coéquipiers de Ben et leurs parents chez elle pour découvrir ce qui s’était passé au camp.

Les Teague ont été informés qu’en septembre 2018, lors d’un événement de team building au camp d'entraînement lors de la première année de Ben avec les Rangers, leur fils était l’un des joueurs recrues qui avaient été choisis par les vétérans de l’équipe pour se déshabiller et fuir avant d'être attrapé – ou tagué.

Ben a été le dernier joueur tagué et, pour cela, il a remporté le titre de recrue de l’année de l’équipe, selon Mme Teague.

«Notre histoire est une histoire de la culture du hockey, car ce que l’on nous a répété maintes et maintes fois, c’est que la cohésion d’équipe se construit à travers des secrets partagés», a confié Susan Teague à Rick Westhead. «Après la mort de Ben, plusieurs garçons nous ont dit : “Ce qui se passe dans l’équipe reste dans l’équipe.”»

La mère d’un coéquipier de Ben lui a raconté que, lors d’un autre événement de team building des Rangers en 2018, son fils a perdu connaissance et s’est effondré dans les bois.

«Je pense qu’elle craignait que son fils perde du temps de glace», a expliqué Mme Teague.

Les Teague affirment qu’ils sont déterminés à obtenir justice.

Rick Westhead a parlé à plusieurs avocats qui ne sont pas impliqués dans cette affaire à propos de la décision des Teague de rendre leur histoire publique. Les avocats disent que la famille, en partageant son histoire, a renoncé à une partie de son levier de négociation.

«Dans un cas comme celui-ci, l’une des façons de maximiser le montant que vous obtenez dans un règlement est de convenir de signer un accord de non-divulgation afin que les défendeurs puissent éviter les pressions et les questions du public et sur d’autres cas qui auraient pu surgir au fil des ans», a expliqué l’un des avocats. «Je suppose que la famille a décidé que raconter leur histoire les aiderait d’une manière ou d’une autre, et que c’est dans l’intérêt public de s’assurer que le public est au courant de ce genre d’histoires».