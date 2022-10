Une semaine après l'arrivée des manifestants à Ottawa, la grande patronne de la GRC a envoyé un texto à son homologue de la Police provinciale de l'Ontario dans lequel elle soutenait que le gouvernement fédéral commençait à ne plus faire confiance à la police locale.

Le commissaire de la Police provinciale, Thomas Carrique, témoigne jeudi à la commission d'enquête publique sur la décision du gouvernement libéral d'invoquer la Loi sur les mesures d'urgence, pour la première fois de l'histoire canadienne.

Le gouvernement estimait alors que les pouvoirs temporaires et extraordinaires prévus par la loi étaient nécessaires pour mettre fin aux blocages.

La Commission sur l'état d'urgence, qui a prévu des audiences publiques à l'édifice de Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa, jusqu'au 25 novembre, examine la pertinence de ce recours.

Un nouveau document déposé à la commission contient des textos que M. Carrique a échangés avec son homologue de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Brenda Lucki.

À lire également :

Certains de ces textos montrent que Mme Lucki entendait les inquiétudes des ministres fédéraux quant à la capacité du Service de police d'Ottawa (SPO) à faire face à la manifestation du «convoi de la liberté».

«En toute confidence, (le gouvernement du Canada) perd (ou) a perdu confiance dans le SPO [...] Nous devons passer à une action (ou) à l'application de la loi en toute sécurité, écrit Mme Lucki le 5 février. Parce que s'ils vont jusqu'à la Loi sur les mesures d'urgence, vous ou (moi) pourrions être placés au-devant de la scène [...] ce que je ne souhaite pas.»

Mme Lucki écrit ensuite qu'elle était en communication avec des ministres, sans les nommer, qu'elle tentait de calmer. «Pas facile quand ils voient des grues, des structures, des chevaux, des châteaux gonflables au centre-ville d'Ottawa. Des suggestions pour les calmer?», écrit-elle à son homologue ontarien.



Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, le ministre de la Protection civile, Bill Blair, et le premier ministre Justin Trudeau font partie des huit ministres fédéraux qui ont accepté de témoigner à l'enquête au cours des prochaines semaines.

Refouler les poids lourds

Les avocats de la commission ont concentré leurs questions au commissaire Carrique sur le type de ressources que la Police provinciale avait déployées à Ottawa et dans d'autres villes qui faisaient face à des blocages.

Lors de son témoignage, il a déclaré que la Police provinciale était responsable de la surveillance de près de 330 communautés en Ontario, en plus de ses principales autoroutes. Il a aussi souligné qu'il avait appris que le «convoi de la liberté» faisait route vers Ottawa environ deux semaines avant son arrivée dans la capitale.

M. Carrique a expliqué à la commission qu'il croyait que la police d'Ottawa empêcherait les gros camions de gagner le centre-ville et de se garer autour de la colline du Parlement. S'il avait su, il aurait posé plus de questions et aurait pu offrir des ressources supplémentaires, a-t-il dit.

Il a également déclaré que le renseignement de son service montrait que des manifestants exprimaient le souhait de rester là un bon moment et formulaient «des demandes qui ne pouvaient pas être réalisées à court terme, voire pas du tout».

Avant de témoigner jeudi, M. Carrique s'était confié à des avocats de la commission, et un résumé de cet entretien a été déposé.

On y apprend que le grand patron de la Police provinciale ne pensait pas qu'il était sage que la police d'Ottawa ou les autorités municipales aient publiquement demandé 1800 policiers en renfort pour faire face aux manifestations, car cela indiquait aux manifestants que les forces de l'ordre étaient débordées.