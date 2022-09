Un homme reconnu coupable d’avoir tué son fils âgé d’un an et agressé un autre enfant à Fort Saskatchewan, en Alberta, en 2019 a été condamné à sept ans de prison mardi.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Damien Starrett «a donné des coups de poing, de pied, piétiné la tête» à son fils Ares Starrett, a expliqué un juge lorsqu’il l’a reconnu coupable d’homicide involontaire en juin.

M. Starrett, 33 ans, a été condamné à sept ans, mais compte tenu des mauvais traitements au centre de détention provisoire d’Edmonton et des conditions restrictives de mise en liberté sous caution, sa peine a été réduite à environ quatre ans et demi.

Le juge John T. Henderson a qualifié la violence de «profonde» et d’«extrême brutalité».

Dans sa peine, le juge a déclaré avoir pris en compte les principes Gladue et les facteurs psychologiques, notamment la dépendance, les effets négatifs de la toxicomanie et les traumatismes intergénérationnels découlant des pensionnats. Les rapports Gladue sont préparés pour les Autochtones avant la détermination de la peine et tiennent compte de leurs expériences et de leurs défis.

Le juge a expliqué que les facteurs psychologiques dans cette affaire n’avaient pas affecté la peine finale, mais avaient réduit la culpabilité morale de l’attaque.

La conduite de M. Starrett, a dit le juge, se situait à l’extrémité la plus grave de l’échelle de la culpabilité morale.

La Couronne a demandé neuf à dix ans pour homicide involontaire, tandis que la défense voulait quatre à six ans. La Couronne et la défense ont convenu que les abus au centre de détention provisoire d’Edmonton, y compris lorsqu’un ou plusieurs gardiens ont qualifié Starrett de «tueur de bébé» et lui ont suggéré de se suicider, méritaient d’être considérés. Le juge a déclaré que les gardiens avaient commis une «violation flagrante de leur devoir de protéger tous les prisonniers », notamment lorsqu’un gardien a dit à d’autres prisonniers que M. Starrett était accusé d’avoir tué un enfant.

Le juge a fixé sept ans. Sa peine a été réduite d’environ deux ans et demi en raison d’une «conduite manifestement inappropriée» de la part des gardiens du centre de détention provisoire d’Edmonton, de conditions de détention plus dures en raison des fermetures de COVID-19 et de conditions strictes pendant l’assignation à résidence.

«Je suis heureux que le juge ait reconnu bon nombre des facteurs que je lui demandais de reconnaître : les inconduites de l’État, les facteurs Gladue dans l’affaire. C’était une affaire très complexe», a affirmé l’avocat de Starrett, Rory Ziv, devant le palais de justice d’Edmonton. .

«J’espère qu’il ira dans une prison à sécurité moyenne et j’espère que les autorités traiteront les problèmes de sécurité de manière appropriée.»

Avec des informations de Sean Amato et Joe Scarpelli de CTV News Edmonton