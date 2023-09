Survolant les lignes ennemies, un drone de reconnaissance ukrainien renvoie une image claire aux soldats cachés dans un sous-sol à quelques kilomètres de là : un véhicule blindé russe tourne au ralenti le long d'une route logistique clé, ressemblant à une proie facile dans le paysage verdoyant marqué par l’artillerie.

Puis, en un éclair, l’image disparaît et l’écran de l’opérateur du drone est remplacé par un fouillis de pixels noirs et blancs.

«Snow», déclare un commandant calme, connu sous le nom de champ de bataille Giocondo, qui a permis à l'Associated Press de les suivre, lui et son unité de pilotes de drones, sous couvert d'anonymat pour protéger leur identité. La guerre de haute technologie va dans deux sens, et les Russes utilisent des faisceaux électroniques pour désactiver les signaux des drones.

Quelques secondes plus tard, le pilote du drone passe à une fréquence que les Russes ne peuvent pas facilement exploiter. L’image à vol d’oiseau du véhicule blindé réapparaît, et un deuxième drone — celui-ci chargé d’explosifs — est rapidement lancé. Il se dirige vers la cible.

Dix-neuf mois après le début de l’invasion russe et alors qu’une contre-offensive épuisante se poursuit, le gouvernement ukrainien souhaite dépenser plus d’un milliard de dollars pour améliorer ses capacités de combat par drones. Qu'ils soient utilisés pour la reconnaissance, le largage de bombes ou pour exploser automatiquement à l'impact, les drones permettent d'économiser de l'argent et des vies aux soldats. Elles sont également plus précises que l’artillerie traditionnelle — qui est rare— et peuvent produire des effets démesurés, comme la cartographie en temps réel du champ de bataille, la destruction de chars et de navires et l’arrêt de l’avancée russe.

Les avantages des drones peuvent toutefois être éphémères. L'armée russe, qui s'appuie sur l'expertise iranienne pour sa propre horde de drones meurtriers, rattrape rapidement son retard à chaque fois que l'unité de Giocondo prend l'avantage. Le succès, dit-il, réside dans l’itération et l’innovation constantes sur le champ de bataille.

Le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a déclaré que le gouvernement s'engage à construire une « armée de drones » de pointe et que sa valeur pour l'effort de guerre sera évidente d'ici la fin de cette année. a déjà formé plus de 10 000 nouveaux pilotes de drones cette année.

Cible parfaite

L’unité de Giocondo opère près de la ville occupée de Svatove, dans le nord-est de l’Ukraine. Il a passé des mois à modifier ses drones pour leur permettre de voler plus profondément derrière les lignes ennemies et de mieux échapper à la détection et au sabotage russes.

Ses pilotes de drones sont tous volontaires et nombre d’entre eux n’avaient aucune expérience militaire avant l’invasion russe.

Caché dans une grange auréolée de la lumière du matin, un pilote qui porte le surnom de Bakeneko apparaît sur un visiocasque et est instantanément transporté, planant au-dessus de champs verdoyants animés de véhicules de combat et de fantassins russes. Il pilote un drone chargé d'explosifs vers un char de fabrication soviétique repéré quelques instants plus tôt par un drone de reconnaissance.

À quelques mètres de là, un autre soldat, directeur commercial avant la guerre, prépare l'explosion de bombes. À l’aide de manchettes flexibles en plastique et de ruban adhésif, il sécurise les obus d’artillerie et les batteries volumineuses, transformant ainsi un drone commercial bon marché en machine à tuer.

Alors que le soleil se lève, les troupes russes à l’est bénéficient d’une bonne lumière, scrutant les positions ukrainiennes avec leurs propres drones. Mais cet avantage s’inverse dans l’après-midi, lorsque les pilotes de drones ukrainiens peuvent parfois repérer les ombres mouvantes des fantassins russes.

Lorsque la cible de Bakeneko est en vue, il donne une secousse à la télécommande et le drone plonge. Son casque montre la campagne bucolique qui se précipite sur lui, puis il se vide.

Essai et erreur

Le recours croissant aux drones explosifs à courte portée sur la ligne de front a incité les Russes à déployer davantage de dispositifs de brouillage portatifs, affirment les responsables ukrainiens. Cela a contraint l'unité de Giocondo, et d'autres, à concevoir des contre-mesures créatives.

Après trois mois d'essais et d'erreurs, les soldats ukrainiens opérant dans le village oriental d'Andriivka, au sud de Bakhmut, ont découvert comment échapper aux dispositifs de brouillage russes qui avaient longtemps bloqué leurs drones.

Cette solution a conduit à la reconquête du village début septembre. Un porte-parole du bataillon qui a repris le village a déclaré que les drones explosifs étaient essentiels car ils ont forcé les Russes à reculer leurs armes lourdes d'environ 15 kilomètres pour rester hors de portée.

Depuis le début de la guerre, la Russie a utilisé des drones militaires à longue portée pour infliger des dégâts dévastateurs et une terreur psychologique à Kyiv, la capitale ukrainienne, et dans d'autres villes. Au fil du temps, l’armée ukrainienne a réagi en lançant ses propres drones de qualité militaire derrière les lignes ennemies, ciblant des navires de guerre dans la mer Noire, un aéroport de l’ouest de la Russie et même des bâtiments à Moscou, selon les responsables et les médias russes.

L'accélération de la guerre par drones à courte portée par des unités comme celle de Giocondo est une réponse directe aux difficultés rencontrées cet été par les forces ukrainiennes en utilisant des armes conventionnelles pour tenter de percer les défenses fortifiées russes. La contre-offensive qui a débuté en juin a épuisé les fonds, l’artillerie et les soldats — et n’a pas donné autant d’élan que l’espérait l’Ukraine.

Face à ces défis, le chef d'une escouade de drones d'élite appelée Asgard Group, qui supervise l'unité de Giocondo, a flairé une opportunité. Le chef, un ancien homme d'affaires riche qui s'appelle Pharmacien sur le champ de bataille, a ordonné à ses soldats de commencer à cibler l'armement important et coûteux de la Russie avec de petits drones bon marché.

La logique était simple, explique le pharmacien : la fabrication d’un drone explosif coûte environ 400 dollars, alors qu’un projectile conventionnel peut coûter près de 10 fois plus. Même s’il faut plusieurs drones pour détruire un char — et c’est parfois le cas — cela en vaut toujours la peine.

La stratégie présentait l'avantage supplémentaire de mettre moins de vies de soldats en danger.

Mais ils ont d’abord dû modifier les drones commerciaux avec du matériel et des logiciels pour les adapter au champ de bataille, leur permettant de pénétrer plus profondément derrière les lignes ennemies sans être détectés ou brouillés. Une percée a été réalisée grâce à l’utilisation intelligente de plusieurs drones à l’unisson.

Grâce à son esprit d'entreprise, le Pharmacien a contribué à transformer un groupe hétéroclite d'ingénieurs, de dirigeants d'entreprise et de cinéastes en une force de combat d'élite. Il estime que son équipe de 12 hommes, constituée avec seulement 700 000 dollars, a détruit pour 80 millions de dollars d’équipement ennemi.

L’armée russe — qui fait face à ses propres défis économiques et militaires alors que la guerre en Ukraine se prolonge — cherche également à accélérer l’utilisation des drones. La Russie avait intensifié sa production avant son invasion à grande échelle de l’Ukraine début 2021, mais les responsables ont reconnu qu’ils n’en faisaient pas assez. Aujourd’hui, alors que l’Ukraine rattrape son retard, les centres commerciaux russes sont transformés en laboratoires de recherche et en usines dédiées aux drones, selon l’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé aux États-Unis.

Mise à l'échelle

Le gouvernement ukrainien a pris note de l'innovation populaire réalisée par des personnes comme Giocondo et le Pharmacien ; maintenant, il souhaite reproduire ces efforts avec une injection de liquidités.

Le projet de budget pour 2024 comprend 48 milliards de hryvnias supplémentaires de dépenses de défense destinées à l'achat de drones.

Selon les experts, l'une des raisons pour lesquelles il faut donner la priorité au renforcement des capacités nationales de fabrication de drones en Ukraine est la difficulté croissante de s'approvisionner en pièces détachées auprès de la Chine, le premier fabricant mondial de drones.

«Nous faisons tout pour que les entreprises investissent dans la production de divers drones», a déclaré M. Fedorov, ministre ukrainien de la transformation numérique. Il estime que la production nationale augmentera cent fois par rapport au niveau de l'année dernière. Depuis mars, au moins huit nouvelles entreprises ukrainiennes fabriquant des drones explosifs ont été créées dans le cadre de cette initiative.

En regardant vers l’horizon, M. Fedorov a déclaré que les progrès de l’intelligence artificielle utilisés par certaines brigades ne feraient que renforcer l’efficacité — et la rentabilité — des drones.

Pourtant, certains opérateurs de drones prennent tout cet enthousiasme avec des pincettes. Ils doutent que la culture militaire ukrainienne, qui conserve des vestiges de la rigidité de l'ère soviétique, puisse changer assez rapidement.

Une opération de drone réussie ne dépend pas uniquement de la formation et de l’acquisition de drones, disent-ils. La pièce la plus critique du puzzle consiste à accroître l'ingéniosité et l'adaptabilité en temps réel d'unités comme celle de Giocondo.