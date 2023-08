Mark Margolis, connu pour son rôle de Hector «Tio» Salamanca dans les célèbres séries Breaking Bad et Better Call Saul est décédé jeudi à l’âge de 83 ans, a annoncé le fils de l’acteur, Morgan Margolis, au média The Hollywood Reporter.

M. Margolis a rendu l’âme au Mount Sinai Hospital de New York des suites d’une maladie, ont révélé les proches du défunt.



Le comédien est devenu populaire auprès des fans de la série Breaking Bad en jouant le rôle d’un aîné se déplaçant en fauteuil roulant qui n’utilise qu’une cloche pour communiquer.

«Je ne peux pas marcher dans la rue sans prendre une photo ou signer un autographe! Je devais juste apparaître dans un seul épisode» avait confié M. Margolis lors d’une entrevue avec le quotidien Time en 2013. «Après la deuxième saison, je ne connaissais personne qui connaissait l'émission, mais après la troisième saison, ça a explosé.»

Né le 26 novembre 1939 à Philadelphie, en Pennsylvanie, Mark Margolis a notamment joué dans les films Scarface, Ace Ventura: Pet Detective et Oz en plus de travailler aux côtés du réalisateur Darren Aronofsky au cours de sa carrière. Il est également apparu dans plusieurs séries télé, dont Gotham et American Horror Story.

Le comédien laisse dans le deuil sa femme Jacqueline, son fils Morgan et plusieurs petits-enfants.