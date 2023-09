L'acteur britannique Michael Gambon, rendu célèbre pour son interprétation d'Albus Dumbledore, le directeur de l'école Poudlard dans six des huit films de «Harry Potter», est décédé.

Sa famille a annoncé jeudi que l'acteur de 82 ans était mort des suites d'une pneumonie.



Quel que soit le rôle qu'il a assumé au cours d'une carrière qui a duré plus de cinq décennies, Gambon était toujours immédiatement reconnaissable au ton grave et traînant de sa voix. Il a été choisi pour incarner le très aimé Dumbledore après la mort de son prédécesseur, Richard Harris, en 2002.

Il a un jour reconnu n'avoir lu aucun des livres à succès de J. K. Rowling, arguant qu'il était plus sûr de suivre le scénario plutôt que de se laisser trop influencer par les livres. Cela ne l'a pas empêché d'incarner l'esprit du professeur Dumbledore, le puissant sorcier qui luttait contre le mal pour protéger ses élèves.

Bien que le rôle dans Harry Potter ait rehaussé le profil international de Gambon et l'ait présenté à une nouvelle génération d'admirateurs, il était depuis longtemps considéré comme l'un des acteurs britanniques les plus reconnus. Son travail s'étendait à la télévision, au théâtre et à la radio, et il a joué dans des dizaines de films de «Gosford Park» («Un week-end à Gosford Park») à «The King's Speech» («Le Discours du Roi»), en passant par le film d'animation familial «Paddington».

Gambon a été fait chevalier pour services rendus au théâtre en 1998.

Né en Irlande le 19 octobre 1940, Gambon a grandi à Londres et a d'abord été formé comme ingénieur, suivant les traces de son père. Il a fait ses débuts au théâtre dans une production de «Othello» à Dublin.

En 1963, il obtient sa première grande percée avec un rôle mineur dans «Hamlet», la première production de la National Theatre Company, sous la direction du légendaire Laurence Olivier.

Gambon est rapidement devenu un acteur de théâtre distingué et a été acclamé par la critique pour sa performance dans «La Vie de Galilée», mise en scène par John Dexter. Il a été fréquemment nommé pour des prix et a remporté le prix Laurence Olivier à trois reprises et le prix du Critics' Circle Theatre à deux reprises.

Acteur aux multiples talents, Gambon a également reçu quatre prix très convoités de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) pour son travail télévisuel.

Il est devenu un nom connu au Royaume-Uni après son rôle principal dans la série de la BBC «The Singing Detective» de 1986, écrite par Dennis Potter et considérée comme un classique de la série télévisée britannique. Gambon a remporté le BAFTA du meilleur acteur pour ce rôle.

Gambon a pris sa retraite de la scène en 2015 après avoir eu du mal à se souvenir de ses répliques devant un public en raison de son âge avancé. Il a déclaré un jour au «Sunday Times Magazine»: «C'est une chose horrible à admettre, mais je ne peux pas le faire. Ça me brise le coeur.»