L’acteur britannique Robbie Coltrane, connu pour son rôle de Hagrid dans la célèbre série de films Harry Potter, est décédé vendredi à l’âge de 72 ans, ont rapporté plusieurs médias.

L’agente de Robbie Coltrane, Belinda Wright, a confirmé auprès de la BBC que l’acteur a rendu l’âme dans un hôpital de Falkirk, en Écosse.

Mme Wright a qualifié le talent de Coltrane d’«unique» et a ajouté que son rôle de Hagrid a «amené de la joie aux enfants tout comme aux adultes partout dans le monde».

«En plus d’être un acteur merveilleux, il était d’une intelligence chirurgicale […] et, après 40 ans de travail en tant que son agente, il me manquera.»

Dans Harry Potter et la Coupe de feu, le quatrième film adapté de la série de livres fantastiques de J.K. Rowling, le personnage de Coltrane, géant hirsute, lance cette phrase inspirante: «Je suis ce que je suis et je n’en ai pas honte. "Ne jamais avoir honte", voilà ce qu’il disait, mon vieux père. Il y en a toujours qui te reprocheront quelque chose, mais ils ne valent pas la peine qu’on y fasse attention.»



Robbie Coltrane lui-même était d’assez grande taille, mais loin d’être un géant à 1m85 (6 pi 1 po).

Outre son rôle dans Harry Potter, Robbie Coltrane a également incarné Valentin Zukovsky dans la célèbre série de films James Bond. Il a été nommé dans l'ordre de l'Empire britannique en 2006.

Revoyez ci-bas une autre scène culte dans laquelle Robbie Coltrane brille dans son personnage de Hagrid, à la fin du film Harry Potter et la Chambre des secrets (deuxième volet de la série). Accusé à tort d’avoir la Chambre des secrets, le gentil géant revient à Poudlard dans des retrouvailles touchantes avec Harry (Daniel Radcliffe), Hermione Granger (Emma Watson) et Ron Weasley (Rupert Grint).





Source: Gagtiger | YouTube