Les premiers ministres des dix provinces et des trois territoires du Canada se réuniront à nouveau mardi à Victoria après une journée de pourparlers dominée par les soins de santé.

La question de la relance économique figure parmi les autres sujets discutés à la table lors de cette rencontre estivale du Conseil de la fédération, qui se terminera mardi.

Lundi, les premiers ministres ont appelé le gouvernement du Canada à augmenter sa part du financement des soins de santé à 35 % par rapport aux 22 % existants, invoquant notamment les pénuries de personnel dans leurs réseaux.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan, qui préside et accueille le Conseil de la fédération, affirme que le système de santé doit être repensé avec un plan de ressources humaines durable et un financement fédéral stable.

Il dit que cela fait huit mois que le gouvernement fédéral a promis de s'asseoir avec les premiers ministres pour élaborer une stratégie de restauration du système de santé et que cette réunion se fait encore attendre.

M. Horgan affirme que les premiers ministres partagent également des idées pour lutter contre l'inflation et la montée en flèche du coût de la vie, et ils espèrent également voir un soutien fédéral important dans ce domaine.

Même si des dossiers tels la pandémie de COVID-19 et l'agression russe en Ukraine sont des phénomènes mondiaux, les impacts sont locaux et nécessitent une intervention soutenue, selon John Horgan. «Ce sont des problèmes qui secouent l'économie internationale et nous n'y sommes pas immunisés. Mais collectivement, il faut travailler ensemble pour trouver les meilleures pratiques et ce que nous pouvons faire dans nos juridictions respectives, et surtout comment nous pouvons collaborer avec le gouvernement fédéral pour relever ces défis.''

Le premier ministre Horgan quittera son poste de chef à l'automne après la tenue d'un congrès à la direction du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique. Le chef du gouvernement âgé de 62 ans doit lutter contre un cancer de la gorge après avoir reçu un diagnostic de cancer de la vessie alors qu’il était âgé dans la quarantaine.

