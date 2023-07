En pleine période des vacances de la construction, le gouvernement Legault annonce le début d'une consultation publique sur la modification de cinq règlements en environnement ce qui soulève l'indignation au sein de la sphère environnementale et politique.

Québec veut notamment apporter des ajustements «à des règlements en matière de récupération et de valorisation de certaines matières résiduelles». Il est aussi question d'appliquer des mesures transitoires «nécessaires pour l'application de la Loi modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en matière de consigne et de collecte sélective».

Contactée par Noovo Info, Équiterre, une organisation dédiée à la défense de l'environnement, déplore que le ministère de l’Environnement n’a donné aucun préavis et que la consultation ne dure que 15 jours en pleines semaines des vacances de la construction, du 19 juillet au 3 août prochain.

Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, note qu'une période de consultation dure en moyenne de 30 à 45 jours. «Pour cinq règlements, au milieu de l’été…», deux semaines sont insuffisantes à ses yeux.

«Surtout que [ce qui se trouve dans les modifications de règlements] confirment ce que le ministre de l’Environnement a annoncé, quand il a repoussé l’élargissement de la consigne à plus tard…», a affirmé M. Viau à Noovo Info dans un entretien téléphonique.

En janvier 2022, le gouvernement du Québec a indiqué que la mise en place du règlement sur l'élargissement de la consigne serait retardée de six mois. Le nouveau système de consigne devait être déployé au printemps 2023, selon le communiqué de l'époque du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoît Charrette.

Le gouvernement avait affirmé agir ainsi par souci «des enjeux que la pandémie cause chez les différents acteurs.»

Par l'entremise de cette réforme, Québec compte élargir la consigne aux contenants de boissons prêtes à boire de 100 millilitres à 2 litres, conçues en plastique, en verre ou en métal. Quant au nouveau système de collecte sélective, les entreprises qui mettront en marché les contenants deviendront responsables de la valorisation, tandis que les municipalités s’assureront de continuer à rendre le service de collecte disponible. Les nouveaux systèmes visent à éviter l'enfouissement de plus de 50 500 tonnes de matières chaque année à partir de 2030.

«Il y a quand même des choses qui méritent d’être étudiées en profondeur, comme le verre qui s’en va à l’enfouissement. Il y a eu un reportage sur le fait que la récupération de verre fonctionne très bien, mais le gouvernement ne veut pas aller de l’avant.» - Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre

Selon une enquête de Radio-Canada, la collecte volontaire du verre ne cesse de gagner en popularité au Québec malgré la décision du gouvernement Legault de reporter l’entrée en vigueur de la nouvelle consigne sur les bouteilles de vin. Il y a actuellement des points de dépôt dans 96 municipalités, alors qu’en 2019, il n'y en avait que 25.

Équiterre participera aux consultations du gouvernement du Québec, mais affirme que ses porte-paroles émettront «des commentaires très généraux» et qu'ils demanderont au gouvernement s'il peut étendre la période de consultation.

«De quoi alimenter le cynisme»

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine à l'Assemblée, Joël Arseneau, aussi porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière d'environnement et de Lutte contre les changements climatiques, a affirmé via les réseaux sociaux que la décision du gouvernement de François Legault de lancer des consultations au coeur des vacances est «symptomatique du faible intérêt que porte la CAQ envers les enjeux environnementaux et du peu de considération pour le point de vue des citoyens et des groupes concernés.»

Noovo Info a tenté d'obtenir les commentaires et réactions du ministère de l'Environnement et n'a toujours pas obtenu de réponse au moment d'écrire ces lignes.

Avec de l'information de Guillaume Théroux pour Noovo Info.