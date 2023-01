L'enquête parlementaire qu'entendent forcer les partis d'opposition fédéraux au sujet des nombreux contrats octroyés par Ottawa à la firme de consultants McKinsey sera, selon toute vraisemblance, déclenchée mercredi.

Les élus siégeant au comité de la Chambre des communes qui sera saisi de cette demande d'enquête se réuniront en après-midi.



La requête sera formulée au moyen d'une motion, a annoncé la semaine dernière le chef conservateur Pierre Poilievre. Il avait précisé en point de presse que sa formation politique pourrait compter sur l'appui des autres partis d'opposition.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Bloc québécois ont depuis tous deux confirmé qu'ils avaient l'intention d'entériner l'initiative.

Les élus des partis d'opposition totalisent six des onze membres au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, soit une majorité, ce qui signifie que la motion sera adoptée à moins d'un revirement de situation majeur.

Questionné mercredi par des journalistes peu de temps avant le début des travaux parlementaires sur ce dossier, M. Trudeau a affirmé qu'il «accueille de façon très positive le travail que le comité du gouvernement va entamer aujourd'hui pour s'assurer qu'effectivement les Canadiens ont eu valeur pour leurs investissements».

«La plupart de ces contrats ont été sélectionnés par compétition ouverte», a-t-il mentionné en mêlée de presse dans la foulée de son passage à Shawinigan.

Il a rappelé qu'il a demandé à deux de ses ministres - soit celle de l'Approvisionnement, Helena Jaczek, et la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier - d'évaluer les circonstances de l'octroi de contrats. «On a des règles très strictes par rapport à des contrats qui seraient octroyés à différentes firmes pour améliorer les services et moderniser ce que la fonction publique peut offrir aux Canadiens. On va s'assurer que ces règles ont été suivies», a ajouté M. Trudeau.

La ministre de la Défense, Anita Anand, ne fait pas partie des ministres mandatées de se pencher sur les contrats accordés à ce cabinet-conseil. Le ministère dont elle est responsable a toutefois souvent eu recours aux services de l'entreprise multinationale établie à New York.

Interpellée en point de presse virtuel pour savoir si elle était prête à se pencher sur ce dossier afin de s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art, Mme Anand a offert une réponse évasive.

«C’est important pour moi comme ministre, comme membre du cabinet, de s’assurer que toutes les choses sont opérées avec intégrité. Ça a été le cas quand j’ai été ministre de l’Approvisionnement et c’est le cas aussi comme ministre de la Défense nationale», a-t-elle dit.

La semaine dernière, M. Poilievre avait précisé que la motion ayant pour but de déclencher une enquête parlementaire «va obliger le gouvernement à rendre publics tous les documents, tout le bilan du travail, tout l'argent impliqué, toutes les conversations, tous les textos, les courriels».

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet avait insisté sur l'importance que les libéraux de Justin Trudeau partagent au comité «l'entièreté des contrats non caviardés».

«Les questions que ça soulève pour nous, ce n’est pas sur la firme multinationale, avait-il soutenu en mêlée de presse. C’est: "Pourquoi le gouvernement du Canada a cédé ses prérogatives par contrat à une entreprise privée étrangère? En quoi est-ce que ça sert le bien commun - non seulement une sous-traitance des orientations, mais une sous-traitance de l’exécution, à bien des égards?"»

Le porte-parole du NPD en matière d'éthique, Matthew Green, a aussi exprimé des inquiétudes sur l'aspect de la sous-traitance. «Le Canada dispose d'une solide fonction publique qui peut faire le travail à une fraction du coût des contrats octroyés. Il n'y a donc aucune raison pour que M. Trudeau choisisse de remettre des poches d'argent à ses amis milliardaires à la place.»

Au cours des dernières semaines, les imposantes dépenses d'Ottawa pour des contrats accordés au cabinet-conseil McKinsey ont fait la manchette.

Comme l'a rapporté La Presse Canadienne, le ministère de la Défense nationale est l'un des organismes fédéraux ayant souvent eu recours aux services de cette entreprise multinationale principalement établie à New York.

De mars 2021 jusqu'à l'automne dernier, plus de 15 millions $ sont allés à sept contrats, selon une liste dressée par le ministère en réponse à la question écrite d'un député conservateur, Tako Van Popta.

Sur cette même période, au moins 62 millions $ ont été dépensés par divers organismes fédéraux et, plusieurs fois, les contrats ont été accordés sans appels d'offres.

Selon Radio-Canada, «divers rapports financiers et contractuels» permettent de conclure qu'Ottawa a déboursé plus de 100 millions $ en contrats à McKinsey depuis 2015, année d'arrivée au pouvoir du gouvernement de Justin Trudeau.

Le diffuseur public a aussi rapporté que les libéraux ont dépensé 30 fois plus, à ce chapitre, que le précédent gouvernement de Stephen Harper.

Il n'est pas prévu que les membres du comité entendent de premiers témoins mercredi. Ils pourront toutefois discuter des modalités de l'examen parlementaire, comme de sa durée et des personnes qu'ils souhaitent convoquer.

Déjà, les bureaux des ministres Jaczek et Fortier ont signalé que ces dernières «prendront en considération les éléments soulevés lors d’une possible étude au Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires».