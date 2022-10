Le gouvernement du Canada versera près de 470 000$ au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour remédier aux effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les personnes autistes au Canada et leurs soignants.

L'annonce a été faite mardi par Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et ce, dans le cadre du Mois de sensibilisation à l’autisme.

«La pandémie a été pour bien des gens une expérience stressante qui a changé le cours de leurs vies. Des personnes autistes et leur famille ont eu à faire face à un manque d’accès à des services indispensables et aux répercussions de l’isolement social. Des ressources communautaires comme celle annoncée aujourd’hui peuvent vraiment transformer les vies des personnes qui en ont besoin», affirme M. Adam Van Koeverden.

En termes d'effets négatifs, le gouvernement du Canada cite notamment l'isolement social et la diffusion de renseignements «déroutants et obscurs» à propos de la COVID-19.

La santé mentale à l'avant-plan

Le CAMH est le plus grand hôpital d’enseignement au Canada et l’un des plus importants centres de recherche au monde en santé mentale. Entièrement affilié à l’Université de Toronto, CAMH est un centre collaborateur de l’Organisation panaméricaine de la santé et de l’Organisation mondiale de la santé.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale offrira notamment des forums en ligne destinés aux adultes autistes et aux membres de leur famille. Ces forums visent à offrir du soutien par les pairs au moyen de liens sociaux dans le but de favoriser les comportements sains et d’appuyer la santé mentale, physique et sociale ainsi que le bien-être.

«Les taux de problèmes liés à la santé mentale ont toujours été plus élevés chez les personnes autistes que parmi d’autres groupes, et cette situation ne s’est qu’aggravée pendant la pandémie. Ce financement nous donne une occasion particulière d’élaborer un certain nombre d’activités conçues et dirigées en partie par des personnes autistes et leur famille et offrant du soutien en matière de santé mentale», affirme Sarah Downey, présidente et directrice générale du Centre de toxicomanie et de santé mentale.



Selon l’Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes (ECSEJ) de 2019, 1 enfant ou jeune canadien de 1 à 17 ans sur 50 (soit 2,0 %) a reçu un diagnostic d’autisme.

