Les électeurs qui ont voté par anticipation pour la candidate solidaire dans la circonscription Camille-Laurin verront leurs choix être comptabilisés parmi les votes annulés.

C’est l’une des conséquences du retrait, à une semaine de l’élection, de Marie-Eve Rancourt, après avoir été filmée à prendre des tracts politiques d'un de ses adversaires, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, dans des boîtes aux lettres de citoyens de la région.

Noovo Info a pu confirmer que Mme Rancourt avait effectué la demande officielle du retrait de sa candidature. Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, avait déjà annoncé son départ imminent.

«Si une personne candidate se désiste alors que des votes ont déjà eu lieu, seuls les votes qu’elle a recueillis sont annulés», précise Gabriel Sauvé-Lesiège, porte-parole pour Élections Québec dans un échange de courriels. La loi électorale ne prévoit pas qu’un électeur puisse reprendre son vote, le cas échéant.

Les personnes qui iront voter le 3 octobre prochain se verront remettre des bulletins sur lesquels la candidature de Mme Rancourt sera rayée «à la main». Les électeurs concernés seront également informés de la situation par les préposés sur le lieu de vote.

On indique que toute personne peut retirer une candidature avant la fin de l’élection. Une note écrite et signée doit alors être envoyée au directeur, confirmant ainsi le retrait officiel de la course.

La principale intéressée dans cette affaire avait mentionné quelques heures après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux qu’elle s’excusait auprès de son adversaire péquiste et que son retrait était «malheureusement la seule décision à prendre pour la campagne de QS».

«PSPP» se concentre sur sa propre campagne

M. Saint-Pierre Plamondon s’est fait plutôt avare de commentaires sur l’affaire, se contentant de mentionner qu’il n’était pas là pour faire «des analyses».

«Ce qu’on a préparé, ce qui me reste comme temps à passer dans Camille-Laurin, je ne change rien. Je vais me concentrer sur la qualité de notre campagne», a-t-il réagi.

Le député sortant Richard Campeau, qui représente la Coalition avenir Québec (CAQ), qui est en avance dans les sondages de la circonscription avec un avantage de cinq points. On estime le parti de François Legault est «enclin» à l’emporter avec 77% des probabilités de victoire.

Le PQ se retrouve deuxième avec 23% des intentions de vote. Le retrait de la candidate solidaire pourrait toutefois rendre la lutte beaucoup plus serrée qu’elle n’y paraît au moment d’écrire ces lignes.