Équiterre participera à la 27e Conférence des Parties (COP27) du 6 au 18 novembre à Charmel-Cheikh et les analystes présents auront plusieurs dossiers chauds dans la mire, et surtout plusieurs attentes envers le gouvernement du Canada et celui du Québec.

L’organisme participera aux tables de négociations sur l’adaptation et la finance climatique, mais aura aussi dans le viseur les dossiers de la dette climatique et de la transition juste.

Équiterre sera représenté par deux spécialistes des politiques climatiques, soit Émile Boisseau-Bouvier et Andréanne Brazeau. Ils figurent parmi les quelque 35 000 participants de la COP27.

Plus, mieux et plus vite

La délégation d’Équiterre s’attend à ce que le Canada place la justice climatique au cœur de ses actions et que les dirigeants agissent avec leadership sur la scène internationale. Équiterre souhaite que le Canada «tire ses ambitions vers le haut» et «accélère la mise en œuvre de ses engagements».

Équiterre surveillera notamment les nouvelles annonces en adaptation et la mise en oeuvre de celles existantes, incluant l'élimination des subventions aux énergies fossiles d’ici la fin de 2023.

Quant au Québec, Équiterre attend du gouvernement de François Legault qu’il soit en mode «solutions». L'organisme souhaite que le Québec «modernise son discours» et qu’il propose des actions concrètes et ambitieuses en matière de climat, de sobriété énergétique, de mobilité et d’aménagement pour réaliser la transition socioécologique.

«Le Canada et le Québec ont une part de responsabilité dans la crise climatique. Pour freiner le dérèglement du climat et l’effondrement du vivant, ils doivent faire leur juste part et cela passera notamment par la transformation des secteurs les plus émetteurs tels que l’énergie et le transport», a précisé Andréanne Brazeau, déléguée d’Équiterre à la COP27.

Négos, panel et recommandations au menu

En plus de prendre part aux tables de négociations pendant la COP27, l’équipe d’Équiterre animera un panel qui portera sur l’action climatique du Québec et du Canada en partenariat avec l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).

Équiterre présentera également ses recommandations en matière de justice climatique lors d’événements portant sur l’électrification des transports et sur la place du Québec au sein de la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA).

«À la COP27, Équiterre souhaite amplifier la voix des jeunes et de la société civile en faisant le pont entre les négociations et le public québécois. Les décisions qui seront prises là-bas influenceront les actions climatiques des prochaines années. Nos élu(e)s doivent être redevables et proposer des idées courageuses, tant au niveau local qu’ international», a affirmé Émile Boisseau-Bouvier, délégué d’Équiterre à la COP27.