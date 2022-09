Le prince Harry et le prince Andrew n’ont pas porté leur uniforme militaire lors de la procession funéraire du cercueil de la reine Élisabeth II à Londres, a rapporté CNN.

Selon un communiqué du palais de Buckingham, seuls les membres actifs de la famille royale sont autorisés à porter l'uniforme militaire lors des grandes cérémonies qui se dérouleront pendant les funérailles de la reine.



Alors que Harry et Andrew ont servi dans l’armée britannique, on les voit porter respectivement un costume sobre, sur lequel sont épinglées leurs médailles militaires.

Le protocole royal a émis une seule exception pour le prince Andrew qui pourra porter son uniforme, en signe de respect pour la reine, lors de la veillée à Westminster Hall.

Rappelons qu’il a servi dans la Royal Navy pendant 22 ans comme pilote et instructeur d'hélicoptère puis commandant du navire HMS Cottesmore.

En 2019, le prince Andrew a renoncé à ses fonctions royales en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein. En janvier 2022, ses titres militaires lui ont été retirés après des allégations d’abus sexuels.

Du côté du prince Harry, un porte-parole des Sussex a confirmé qu’il portera un costume du matin pendant les cérémonies en l'honneur de sa grand-mère.

«Sa décennie de service militaire n'est pas déterminée par l'uniforme qu'il porte et nous demandons respectueusement que l'accent soit mis sur la vie et l'héritage de Sa Majesté la reine Elisabeth II», a ajouté le porte-parole.

Le prince Harry a servi dans l'armée britannique pendant dix ans en tant que capitaine et commandant d’avion Apache. Après s’être marié avec l’actrice américaine Meghan Markle en 2018, il s’est officiellement retiré de ses fonctions royales deux ans plus tard.

Les autres membres de la famille royale

Ce ne sont pas les seuls à ne pas porter d’uniforme, le fils de la princesse Anne, Peter Phillips n’a pas porté d'uniforme lors de la procession. Il n'est pas un membre actif de la famille royale et n'a pas servi dans l'armée.

Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Edward et le prince William ont tous porté l'uniforme lors de la procession, mercredi.



Le roi Charles III, la princesse Anne, la reine consort Camilla, Tim Laurence, le prince Edward, le prince William, le prince Andrew et sa femme la princesse de Galles Kate, Peter Phillips, la comtesse de Wessex Sophie, le prince Harry et son épouse et son épouse la duchesse de Sussex Meghan, rendent hommage à la reine Elizabeth II dans le Westminster Hall. | Crédits photo: David Ramos pour The Associated Press

Rappelons que le roi Charles III a servi dans la Royal Navy et la Royal Air Force pendant six ans. Le prince William a servi pendant sept ans. La princesse Anne et le prince Edward détiennent des titres honorifiques sans jamais avoir servi dans l’armée.

Ces derniers continueront de le porter pour les autres événements funéraires.

