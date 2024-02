Un dirigeant de Costco a affirmé que le détaillant en alimentation a réduit les prix de centaines d'articles depuis le début de 2023.

Le vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Costco Wholesale International et Canada, Pierre Riel, a fait ces commentaires devant un comité de la Chambre des communes étudiant les prix des aliments.

«Nous avons atténué les hausses de prix et accéléré les baisses de prix à mesure que les coûts des produits de base et les facteurs de production diminuent, et ce, malgré l'affaiblissement du dollar canadien», a déclaré en français M. Riel aux députés fédéraux.

Malgré la pression exercée sur les épiciers pour stabiliser les prix des aliments, Costco a continué d'investir dans sa marque privée, Kirkland Signature, a fait valoir M. Riel.

Il a indiqué que Costco avait augmenté «de plus de 12 % le nombre d'articles alimentaires portant cette marque depuis 2019», ajoutant que les produits Kirkland permettent «de réaliser des économies d'environ 20 %» par rapport aux articles de marque nationale.

Costco continue également d'investir dans les fournisseurs canadiens, avec près des deux tiers de ses produits Kirkland fabriqués au Canada, ainsi que dans les effectifs, a affirmé M. Riel.

Le salaire horaire de départ des employés de Costco a été augmenté en septembre à 18,50 $ et le salaire horaire moyen est aujourd'hui de 30,20 $, a souligné le dirigeant.

Comme les autres épiciers, M. Riel a mentionné que les fournisseurs continuent de demander des augmentations de prix.

Toutefois, il a précisé que Costco ne participe pas à la pratique de l’industrie consistant à geler les demandes de prix pendant quelques mois durant la période des fêtes.

Au lieu de cela, l'entreprise cherche toujours des moyens de baisser les prix et fait ce qu'elle peut pour atténuer les augmentations de prix, a avancé M. Riel.

Il a évoqué que le modèle d'adhésion de l'entreprise lui permet d'offrir des produits au prix le plus bas possible.

«Notre modèle d'affaires éprouvé démontre que notre stratégie fonctionne en raison de la valeur que nous apportons au marché; notre bassin de membres est vaste et a connu une grande croissance au cours des dernières années», a-t-il déclaré.

L'automne dernier, le gouvernement fédéral a convoqué les dirigeants des cinq principaux réseaux d'épicerie du Canada à Ottawa afin de discuter de la stabilisation des prix des aliments.

Le gouvernement a dit aux épiciers qu'ils devaient élaborer des plans pour stabiliser les prix.

Costco ouverte au code de conduite

Les épiciers ont été sur la sellette à plusieurs reprises au cours de la dernière année, comparaissant devant le comité de la Chambre des communes pour répondre à des questions sur leurs bénéfices dans un contexte de flambée des prix alimentaires.

Ils ont été talonnés à dire s'ils signeraient un code de conduite dirigé par l'industrie alimentaire et destiné à uniformiser les règles du jeu pour les petits acteurs du secteur alimentaire. Loblaw et Walmart Canada ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le code augmenterait les prix pour les Canadiens.

M. Riel a mentionné mardi aux députés que si le code est bien défini et que ses principes sont conformes à ceux du grossiste, Costco le signera.

Toutefois, l'entreprise ne dispose pas pour le moment de suffisamment de détails sur le fonctionnement du code, a-t-il affirmé.

«Nous continuerons d'examiner le mode de fonctionnement du code proposé, de vérifier qui choisira de l'appliquer, comment les différends seront réglés et au final quel sera son véritable effet sur les prix des aliments pour la population canadienne», a indiqué M. Riel.

Costco, qui est cotée en bourse sur le marché Nasdaq aux États-Unis, a annoncé que son bénéfice net a augmenté de plus de 16 % pour atteindre 1,59 milliard $ au cours de son dernier trimestre se terminant le 26 novembre, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Les ventes nettes ont augmenté de 6,1 % dans l'ensemble, et de 6,4 % au Canada, ou de 8,2 % sur une base ajustée.