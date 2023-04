Alimentation Couche-Tard a signé une entente pour acheter 112 stations-service et dépanneurs de MAPCO Express aux États-Unis.

Cet accord, dévoilé jeudi en fin de soirée, est conditionnel à une transaction distincte qui verra MAPCO et ses autres sites acquis par Majors Management LLC.

Les établissements qu'achète l'entreprise québécoise se trouvent principalement au Tennessee et en Alabama, mais aussi au Kentucky et en Géorgie. «Nous sommes ravis d'ajouter les sites de haute qualité de MAPCO à notre présence dans le sud-est des États-Unis», s'est réjoui Alex Miller, chef de l'exploitation de Couche-Tard, dans un communiqué.

MAPCO est propriétaire de la plupart des actifs immobiliers où sont exploités les établissements qu'elle vend à Couche-Tard. Aucun des 112 magasins n'est franchisé. La transaction comprend également des «biens excédentaires» et une flotte logistique.

Couche-Tard n'a pas dévoilé les détails financiers de la transaction. L'analyste Vishal Shreedhar, de Financière Banque Nationale, estime la valeur de l'acquisition entre 500 et 600 millions $ US. «C'est une petite transaction pour Couche-Tard et nous estimons qu'elle va ajouter environ 1 % au bénéfice par action.»

Même s'il s'agit d'une transaction relativement modeste pour une entreprise de la taille de Couche-Tard, l'acquisition se fait dans un segment prometteur, croit l'analyste Irene Nattel, de RBC Marchés des capitaux. «Ça renforce son réseau avec des sites de haute qualité dans le marché américain, son plus important, où Couche-Tard a les meilleures occasions de créer des synergies.»

La multinationale, qui est établie à Laval, prévoit que la transaction sera finalisée au deuxième semestre de l'année civile 2023.

Plus tôt en mars, Couche-Tard avait annoncé une acquisition de 4,5 milliards $ en Europe pour mettre la main sur 2193 stations-service de TotalEnergies. La transaction, qui devrait être conclue à la fin de l'année civile 2023, lui permettra de percer de nouveaux territoires en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

M. Shreedhar estime que la dette de Couche-Tard atteindra 2,15 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) après les récentes transactions annoncées. La direction vise un ratio de 2,25 fois.

Le prix de l'action reste relativement stable, en hausse de 5 cents, ou 0,1 %, à 67,59 $ à la Bourse de Toronto, vendredi après-midi.