Avis aux utilisateurs de réseaux sociaux : vous ne pourrez pas prendre votre égoportrait de feuillage d'automne dans un endroit très prisé du Vermont. La ville a temporairement fermé la route aux non-résidents en raison de la surpopulation et du «mauvais comportement des touristes».

Le chemin de terre normalement tranquille qui relie Pomfret à Woodstock, où se trouve la ferme Sleepy Hollow, souvent photographiée, ne sera ouvert qu'aux résidents jusqu'à la mi-octobre. Et les forces de l'ordre locales ont l'intention de faire respecter cette mesure.

Ces dernières années, les utilisateurs des réseaux sociaux et les photographes ont encombré la route étroite pour prendre des égoportraits et des photos du feuillage d'automne de la propriété privée pittoresque, attirés par ses arbres colorés à flanc de colline, la grange et la maison classique de la Nouvelle-Angleterre.

Les habitants de la région disent comprendre l'attrait des belles feuilles et du paysage, mais affirment que certains visiteurs sont allés trop loin : ils ont bloqué la circulation avec leurs véhicules garés, obstrué l'accès des résidents et des véhicules d'urgence, ainsi que pique-niqué et même fait leurs besoins sur des terrains privés entourant la maison.

«Des touristes mal élevés ont endommagé des routes, ont eu des accidents, ont dû être remorqués hors des fossés, ont piétiné des jardins, ont déféqué sur des propriétés privées, se sont garés dans des champs et des allées, et ont agressé verbalement des résidents», ont dénoncé les organisateurs d'un site GoFundMe appelé Save Cloudland Road.

«C'est une honte, a dit Nancy Bassett, une habitante du quartier. Cela gâche la vie de beaucoup de gens.»

La surpopulation provoquée par les messages sur les médias sociaux a affecté d'autres destinations dans le monde, qu'il s'agisse d'une rue de Paris ou d'une petite ville de Californie qui a été envahie par les visiteurs lorsque les fortes pluies de l'hiver ont produit une «super floraison» de coquelicots sauvages. En 2019, des foules dignes de Disneyland ont envahi Lake Elsinore, en Californie, «piétinant l'habitat même qu'elles considéraient avec tant d'estime».

Les gens ont garé illégalement leurs voitures le long de l'autoroute, ont créé des embouteillages affectant les intervenants d'urgence et ont empiété sur la capacité des résidents à faire des achats ou même à se rendre au travail, a déploré la mairesse de Lake Elsinore, Natasha Johnson. Cette année, les canyons où poussent les coquelicots sauvages et les aires de stationnement avoisinantes ont été totalement interdits, le shérif avertissant les contrevenants qu'ils risquaient d'être mis à l'amende, remorqués ou même arrêtés.

Le parc national de Zion, dans l'Utah, a adopté une autre approche pour réduire la surpopulation et améliorer la sécurité lors de la randonnée très prisée d'Angels Landing : les randonneurs doivent désormais obtenir un permis.

Sur cette route secondaire du Vermont, l'augmentation du trafic pendant la saison des feuillages au cours des dernières années a été stimulée «par un intérêt touristique extraordinaire pour les propriétés privées» et a causé «d'importants problèmes de sécurité, d'environnement, d'esthétique et de qualité de vie», a écrit le conseil municipal de Pomfret, une ville d'un peu plus de 900 habitants, dans un message adressé à la communauté.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi de diverses manières.

«Honnêtement, ça a été photographié tellement de fois que je n'en vois pas l'intérêt, a écrit l'un d'entre eux sur Facebook. Je ne peux certainement pas les blâmer, car les médias sociaux ont fait disparaître tant d'endroits magnifiques.»

D'autres ont écrit : «Le Vermont est vraiment magnifique. Il en va de même pour beaucoup d'autres endroits» et «Pourquoi voudriez-vous visiter un endroit avec une foule de gens? Il y a des endroits magnifiques dont on peut profiter et vous les aurez pour vous tout seul.»

Le passage pittoresque et sinueux du Vermont appelé Cloudland Road est désormais temporairement fermé aux non-résidents et bordé de panneaux d'interdiction de stationner et de photographier le long de la propriété de la ferme.

Les habitants de la région encouragent les touristes à visiter les attractions voisines qui peuvent les accueillir avec des places de stationnement et d'autres commodités.

«Les gens aiment les feuilles et nous comprenons que le feuillage attire les gens ici et nous ne voulons pas que cela s'arrête, a déclaré Linda Arbuckle, une employée du magasin général local. Malheureusement, certaines personnes, mais pas toutes, sont passées à l'étape suivante, c'est-à-dire que des gens sont rentrés chez eux et ont trouvé des gens en train de manger sur leur balcon.»