C'est parti pour le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL)!

Le coup d'envoi a été donné à 13 h jeudi, sous la pluie, au quai d'escale de La Baie, à Saguenay.

Après deux ans d'absence, le Grand défi a rallié plus de 1000 cyclistes qui pédaleront pendant 60 heures d'affilée entre Saguenay et Montréal. La moitié des participants participent à l'épreuve pour la toute première fois.



Il y avait beaucoup de fébrilité sur la ligne de départ, exprime l'humoriste et porte-parole de l'événement, Philippe Laprise.



« On est très excités, parce qu'évidemment, une reprise comme ça après deux ans, c'est vraiment le fun. On sent un enthousiasme qu'il y avait dans les années précédentes, mais on dirait que c'est encore plus gros cette année. »



L'instigateur de cet événement, Pierre Lavoie, était très heureux de se lancer à nouveau dans cette aventure.



« Il y avait de gros défis de Covid pendant deux ans, mais là on est enfin repartis. »

Vous pouvez suivre leur progression sur le site Web du GDPL.



Rappelons que les profits générés par le mille kilomètres serviront à soutenir la recherche sur les maladies héréditaires orphelines, de même que les projets faisant la promotion des saines habitudes de vie.

La fébrilité était palpable au départ du Grand défi Pierre Lavoie, après deux ans d'absence. Crédit : Marc-Antoine Mailloux | Noovo Info