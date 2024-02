Le Canada sait qu’il co-organisera la Coupe du monde de la FIFA en 2026 depuis 2018, mais le dévoilement partiel de l’horaire de la compétition, dimanche, a servi de rappel opportun à propos de ce qui s’en vient.

Les dates et les lieux des matchs de premier tour ont été annoncés pour le Canada, mais aussi pour les États-Unis et le Mexique, qui seront les deux autres pays hôtes du Mondial. Ce sera le premier à mettre en scène 48 nations.

L’équipe masculine du Canada, actuellement classée 48e au monde, amorcera son parcours le 12 juin 2026 au BMO Field, avant de jouer à Vancouver, les 18 et 24 juin au BC Place.

«Ça rend tout ça très réel, a dit le milieu de terrain Jonathan Osorio, qui fêtera son 34e anniversaire le jour du premier match des représentants de l’unifolié. D’avoir un calendrier des matchs et de savoir où ils auront lieu, ça nous permet de réaliser que le temps passe et que cette Coupe du monde approche. C’est excitant.»

«Ça devient très réel, a ajouté l’entraîneur-chef par intérim du Canada, Mauro Biello.

L'annonce de dimanche était également un signe pour Sharon Bollenbach, directrice exécutive de l'organisation de la Coupe du monde 2026 pour Toronto.

«Tant de choses à venir – les décisions, les éléments de planification, l'adhésion des partenaires [et] des parties prenantes – dépendent de la connaissance du calendrier des matchs, a-t-elle déclaré. Et donc l'annonce [de dimanche] a été formidable pour nous. Nous sommes très satisfaits des résultats de Toronto – et, franchement, très satisfaits des résultats de Vancouver.»

«Je pense que le Canada s'en est très, très bien sorti dans le calendrier des matchs. Il y a tellement de choses qui découlent de cette information... Ça devient très réel quand vous voyez le nom de Toronto sur cet horaire.»

Le Canada et le Mexique – qui comptera sur trois villes comparativement aux deux destinations canadiennes – seront le théâtre de 13 matchs chacun. Les États-Unis et ses 11 villes désignées ont obtenu les 78 autres rencontres.

Toronto et Vancouver présenteront cinq parties de la ronde préliminaire chacune et une autre supplémentaire en seizièmes de finale. La ville de la Colombie-Britannique tiendra également un match de plus en huitièmes.

«Ça va enflammer la passion pour le sport, a avancé Biello. Les partisans et les Canadiens pourront vivre la passion et différentes cultures alors que les gens parcourront nos rues, nos stades, nos hôtels et nos restaurants. Quand on pense à tout cela, c'est assez incroyable.»

«Après l’avoir vécu au Qatar [où avait lieu le Mondial de 2022], je suis heureux [pour le Canada] puisque c’est un événement qu’on vit une fois dans sa vie. C’est énorme.»

Avec 45 équipes qui doivent toujours se qualifier, l’horaire complet des 104 matchs ne sera pas connu avant le tirage au sort, tôt en décembre 2025. Les qualifications ont déjà commencé en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique.

Les qualifications de la CONCACAF débuteront le mois prochain et celles de l’Océanie commenceront en septembre. Pour l’Europe, il faudra attendre le mois de mars 2025.

Le Canada est déjà qualifié à titre de co-organisateur. Il tentera plutôt de trouver des adversaires de qualité pour des matchs amicaux afin de se préparer.

«Les discussions ont déjà commencé», a dit Biello.

Avant de perdre 3-2 face à la Jamaïque lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF en novembre, les Canadiens ont connu une séquence de 17 matchs (15-0-2) sans défaite à domicile.