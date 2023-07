Organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Coupe du monde Féminine de soccer débutera le 20 juillet prochain.

Les amateurs de ballon rond pourront regarder tous les matchs de la Coupe du monde Féminine en français jusqu’au 20 août grâce aux équipes de description et d’animation de RDS.

Bien que tous les matchs soient diffusés à la télé, il est possible d'avoir accès à l’intégralité des rencontres sur le web via le service de diffusion de sports en continu de RDS.

Il faudra s'abonner au service numérique de RDS via le site RDS.ca et l'application RDS.

Les 32 équipes disputeront un total de 64 matchs pendant le tournoi. Elles sont réparties en huit groupes de quatre équipes chacun. Chaque équipe dispute une phase de groupe en trois matchs, du 20 juillet au 3 août.

Les premières de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale, qui se dérouleront du 5 au 8 août. Les quarts de finale auront lieu les 11 et 12 août et les deux demi-finales les 15 et 16 août. Un match pour la troisième place est prévu le 19 août à Brisbane avant la finale à Sydney. La finale sera jouée le 20 août à 6h.

Le Canada amorcera son parcours le jeudi 20 juillet à 22h en affrontant le Nigéria. Des duels face à l'Irlande (26 juillet) et à l'Australie (30 juillet) complèteront le calendrier de la formation canadienne en phase de groupe.

Les États-Unis ont remporté l'édition 2015 au Canada et l'édition 2019 en France. Elles ont remporté quatre titres au total, un sommet.

____

Pour suivre les matchs, consultez le calendrier sur RDS.ca

Suivez toutes les nouvelles de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 sur RDS.ca