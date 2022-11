Bukayo Saka et Marcus Rashford ont tourné la page sur leur déception de l'an dernier au Championnat européen de soccer, lundi, en contribuant trois buts dans une victoire à sens unique de 6-2 de l'Angleterre contre l'Iran à la Coupe du monde de soccer au Qatar.

Les deux joueurs avaient raté leur penalty en tirs de barrage en route vers la défaite contre l'Italie en finale de l'Euro en 2020. Ils avaient ensuite été intimidés sur les réseaux sociaux. Un an plus tard, Saka a réussi un doublé sur la pelouse du stade international Khalifa et Rashford a rapidement fait vibrer les cordages après s'être amené dans la rencontre tardivement.

Les derniers mois ont été difficiles pour l'Angleterre, mais ce résultat devrait mettre en confiance l'entraîneur-chef Gareth Southgate, dont le leadership a récemment été remis en question.

Il avait été hué dans un revers de 4-0 contre la Hongrie en juin, et avait été humilié par ses propres partisans, qui ont scandé: «Tu ne sais pas ce que tu fais».

Des centaines de spectateurs ont raté le début de la rencontre à cause d'un problème avec la lecture des billets électroniques. Quand ils sont finalement parvenus à leur siège, ils ont été témoins d'une performance à sens unique de l'Angleterre.

Jude Bellingham a ouvert la marque dès la 35e minute de jeu -- c'était son premier but sur la scène internationale.

Saka a ensuite noirci la feuille de pointage à la 43e, puis Raheem Sterling a porté la marque à 3-0 pendant les arrêts de jeu de la première demie. Saka a enfilé son deuxième de la partie peu après l'heure de jeu, mais Mehdi Taremi a rétréci l'écart à 4-1 à la 65e pour l'Iran.

Rashford a redonné un coussin de quatre buts à l'Angleterre six minutes plus tard, et Jack Grealish a creusé l'écart à 6-1 à la 90e minute. Taremi a complété la marque avec son deuxième filet de la partie pour l'Iran sur un penalty pendant les arrêts de jeu, après que John Stones eut été puni pour avoir retenu Morteza Pouraliganji dans la surface de réparation.

Le gardien iranien Ali Beiranvand s'est blessé en première demie après être entré en collision avec un coéquipier, et il a été escorté hors du terrain tôt dans la rencontre.

Beiranvand avait d'abord choisi de demeurer à son poste, malgré le fait que le match a été interrompu pendant de longues minutes afin qu'il reçoive des traitements. Il venait d'être heurté de plein fouet par son coéquipier Majid Hosseini, sur la pelouse du stade international Khalifa, alors que le pointage était de 0-0.

Les thérapeutes iraniens et le capitaine Ehsan Hajisafi sont venus à la rescousse du gardien, qui semblait étourdi et qui saignait du nez. À un certain moment, Hajisafi a aspergé le visage de Beiranvand avec une bouteille d'eau.

Alors que le gardien réserviste Hossein Hosseini s'échauffait sur les lignes de côté, l'Iran a choisi de laisser Beiranvand dans le match -- une décision qui pourrait contrevenir au protocole de dépistage des commotions cérébrales de la FIFA.

Beiranvand s'est finalement relevé et a poursuivi pendant quelques minutes avant d'être remplacé, après s'être effondré sur le terrain et avoir été évacué sur une civière.

Sénégal 0 Pays-Bas 2

Cody Gakpo et le réserviste Davy Klaasen ont trouvé le fond du filet en fin de rencontre pour procurer un jeu blanc de 2-0 aux Pays-Bas contre le Sénégal, dans le groupe A.

Gakpo a jailli pour rediriger une passe transversale de Frenkie de Jong au fond de la cage sénégalaise à la 84e minute, plaçant les Néerlandais en position de savourer la victoire au stade Al Thumama.

Klaasen a ensuite doublé l'avance des siens lors de la huitième et dernière minute des arrêts de jeu de la deuxième demie, après qu'Édouard Mendy eut partiellement bloqué un tir de Memphis Depay.

Privés de l'attaquant Sadio Mané, blessé, les Sénégalais n'ont pu convertir leurs chances de marquer.

Les États-Unis auront rendez-vous avec le pays de Galles dans le groupe B un peu plus tard aujourd'hui.

États-Unis 1 Pays de Galles 1

Un penalty de Gareth Bale (82e) a fait contrepoids au filet de Tim Weah en première demie, menant à un match nul entre les États-Unis et le pays de Galles.

Fils du président du Liberia George Weah, joueur de l'année de la FIFA en 1995, Weah a converti une passe de Christian Pulisic à la 36e minute.

Pulisic a distancé Neco Williams avant de remettre à Weah, qui a marqué du côté du pied droit.

Weah obtenait un quatrième but en 26 matches internationaux.

Absents du Mondial de 2018, les Américains semblaient en route vers la victoire avant la faute de Walker Zimmerman aux dépens de Bale.

Celui-ci en a soutiré un 41e but en 109 matches internationaux, battant Matt Turner à sa gauche.

Les États-Unis vont se préparer à affronter les Anglais vendredi.

Dix partants des États-Unis évoluent en Europe, un sommet pour le pays de l'oncle Sam. Seul Zimmerman joue en MLS.

Les Américains Sergino Dest, Weston McKennie et Tim Ream ont écopé de cartons jaunes pour des tacles dangereux.

Parmi les 43 418 personnes au Stade Ahmad bin Ali se trouvait le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken.

