Le premier ministre François Legault a tenu à rencontrer et à rassurer les sinistrés de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, l’une des régions du Québec les plus éprouvées par la crue des eaux, en personne mercredi matin.



Quelques municipalités avaient déjà déclaré l’état d’urgence mercredi, après que des inondations se soient produites en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière, en Mauricie et dans Charlevoix.

Vers 9h20, le chef du gouvernement a fait une rencontre avec les autorités civiles et municipales de Baie-Saint-Paul. Pour l'occasion, il était accompagné de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa.

Une trentaine de minutes plus tard, le premier ministre et la députée Bourassa ont visité un secteur affecté par les inondations à Baie-Saint-Paul. M. Legault s'est rendu sur la rue Ménard qui a été fortement touchée par les inondations. Des terrains des maisons ont été complètement transformés en boue et des branches d'arbre jonchent le sol.

Le premier ministre s'est arrêté à côté d'un trou béant devant une maison pour discuter avec un couple qui aimerait mieux être relocalisé ailleurs. «Ça fait 20 ans qu'ils sont supposés de nous faire l'eau et les égouts. Venez ouvrir la champelure de mon bain, je ne suis pu capable de prendre mon bain, l'eau sort jaune orange», raconte la femme à M. Legault.





Le premier ministre François Legault a pris la parole en compagnie de la députée Bourassa, de la mairesse de St-Urbain Claudette Simard et du maire de Baie-Saint-Paul Michaël Pilote.| Crédit photo: Simon Bourassa, Noovo Info.

«Courage, on va vous aider», a assuré M. Legault à un résident de la municipalité, mercredi matin. «Il faut s'occuper d'abord des personnes, même si la perte de certaine chose ça touche, car vous avez bâti cela depuis des années.»

François Legault a tenu ensuite une mêlée de presse à Baie-Saint-Paul vers 10h45.

«D'abord, c'est important pour moi de venir ici. Je le dis souvent: Charlevoix, pour moi, c'est la plus belle région. [...] Il va falloir voir ce qu'on est capable de faire.»

Du soutien aux sinistrés



Le premier ministre a annoncé que de l'aide serait rapidement offerte aux sinistrés, notamment pour se relocaliser ou pour se rebâtir.

«Le gouvernement va donner toute l'aide nécessaire», a dit Legault.

Les citoyens sont invités à se présenter à une séance d'information qui aura lieu jeudi soir, à 19h, à l'aréna de Baie-St-Paul. Une heure plus tard, une autre séance, cette fois à l'attention des commerçants locaux, aura lieu au même en droit.

Du soutien psychologique sera aussi apporté à ceux qui en ont besoin.

«Parce que oui, il y a deux pompiers, mais il y a du monde aussi qui ont perdu ce qu'ils avaient bâti pendant toute leur vie. Ils ont rénové ça à force de bras, à travers plein d'années», a rappelé M. Legault. «Il y en a pour qui c'était une maison qui datait de plusieurs générations. On va être là pour les aider.»

Mieux faire face aux changements climatiques

Le gouvernement caquiste compte également investir pour aider les municipalités à s'adapter aux changements climatiques. C'est ce qu'a confirmé M. Legault lors du point de presse. D'autres annonces sont prévues dans les prochaines semaines à ce sujet.

Déjà, a-t-il rappelé, son gouvernement a investi 1,2 milliard de dollars en ce sens et que le ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Benoit Charrette, allait annoncer d'autres sommes, «des centaines de millions», dans les prochaines semaines.

«On le disait, le risque ici [d'inondation dans le secteur] était d'une année sur 100. Là, ça va être plus que ça», a indiqué M. Legault.

De nouvelles sommes seront investies pour prévenir les changements climatiques selon @francoislegault à #baiesaintpaul. Des questions se posent sur les zones où les gens seront forcés de déménager. — Benoit Chevalier (@BChevalier_info) May 3, 2023

Il a fait référence à la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui a été reconstruite plus haute après que la précédente eut cédé, il y a quelques années.

«Ce qu'on va être capables de faire comme adaptation, on va le faire. Mais il y a des endroits où ce sera possible et d'autres que ce ne sera pas possible, il faudra regarder au cas par cas», a-t-il dit.

Mardi, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, ont tenu des rencontres à Baie-Saint-Paul. Le ministre Bonnardel a dit croire que le pire était passé après la violente crue de la rivière du Gouffre, mais il a rappelé que d'autres précipitations étaient anticipées dans la région de Charlevoix par Environnement Canada.

À VOIR AUSSI | Crue des eaux: «On va vous indemniser» – Bonnardel aux sinistrés de Baie-Saint-Paul

Le corps d'un des pompiers portés disparus depuis lundi a été retrouvé par les autorités dans Charlevoix, près de Baie-Saint-Paul. L'identité de la personne n'a pas été confirmée par les forces de l'ordre.

Mardi, un hélicoptère, des drones, la Garde côtière canadienne et des dizaines de patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) avaient été mis à contribution pour poursuivre les recherches dans l'espoir de retrouver les deux hommes.

M. Legault a invité les Québécois à éviter de porter un jugement sur ce qui aurait pu se produire, lundi, et qui a mené à la disparition des deux pompiers volontaires. «Ça a dû arriver vite, a-t-il dit. C'est une situation qui a évolué très vite, alors oui, il faut se poser des questions et on va faire les analyses nécessaires.»

L'élu a d'ailleurs salué le travail de tous les pompiers et premiers répondants «qui n'ont pas hésité» à venir en aide à leurs concitoyens depuis les fortes pluies et durant le pire des inondations et des crues.

«Ils font un travail essentiel, mais risqué. Évidemment, on essaie de minimiser ces risques-là, mais on peut juste leur dire merci pour leur courage», a déclaré. M. Legault.

À VOIR AUSSI | Inondations printanières: les citoyens de Lanaudière craignent le pire

L'agenda du premier ministre Legault annonce qu'après ses rencontres dans Charlevoix, il sera de retour à Québec mercredi après-midi pour la tenue d'une réunion du Conseil des ministres à 13h et un caucus des députés à 18h30.

Avec des informations de Noovo Info