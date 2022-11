Lors de l'événement Fashion Art Toronto de cette année, il y avait beaucoup de buzz autour d'une jeune mannequin en particulier. Monika Myers est devenue la première adolescente trisomique à faire vibrer la piste.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

«J'aime faire ça parce que je sais que je peux le faire», a déclaré Monika Myers. «Et je ne suis pas nerveuse.»

Monika n'a que 14 ans mais elle se considère déjà comme un modèle inspirant les autres à vivre leur rêve.

Pour Monika, ce rêve est le mannequinat.

Elle sait qu'il n'y en a pas beaucoup comme elle dans l'industrie de la mode, même c'est en train de changer. Plus tôt cette année, Victoria's Secret a présenté un modèle atteint du syndrome de Down dans une première pour la marque. Gucci a fait de même.

Monika dit qu'elle adore se déguiser depuis qu'elle est toute petite. Elle a décidé de s'essayer au mannequinat après avoir été inspirée par les adultes qui ont ouvert la voie.

Sa mère, Stéphanie, a également joué un rôle dans cette décision.

«Elle est toujours tellement occupée à dire à tout le monde à quel point ils sont beaux, et je me suis juste tourné vers elle et j'ai dit : "Tu es belle aussi".»

En juin, Monika est devenue la première adolescente trisomique à être mannequin lors de la semaine de la mode pour enfants de Toronto, prenant la scène dans une robe bleue et un diadème. On pense également qu'elle est la première mannequin canadienne atteinte du syndrome de Down à défiler sur un podium lors de la Fashion Week de New York.



Monika Myers à la Fashion Week de New York

«Je portais une belle robe. Oh mon Dieu, c'était tellement beau», a déclaré Monika, qui a effectué son premier voyage à New York en octobre.

«C'était orange. Mon maquillage était magnifique. Mes cheveux étaient beaux. C'était incroyable.»

«On lui a dit qu'elle était très douée et qu'elle avait un don à apporter à la population», explique la mère de Monika.

Jeudi soir, Monika a modelé une tenue de la designer autochtone Lesley Hampton lors d'un événement dans le quartier Parkdale de Toronto.

«Je pense que c'est incroyable d'amener tous les aspects de la diversité sur le podium, y compris une beauté comme Monika», a déclaré Mme Hampton.

«Imaginez une société où nous nous sentons tous acceptés et nous nous sentons tous inclus dans de belles formes d'œuvres d'art comme la mode.»



Monika Myers pose lors de l'événement Fashion Art Toronto de cette année.

Monika aimerait voir plus de personnes atteintes du syndrome de Down modéliser et a lancé une campagne intitulée Brave and Beautiful pour diffuser un message sur l'inclusivité et la confiance en soi. Elle a trouvé un écho auprès de ses fans.

«Je pense qu'ils aiment son histoire parce qu'elle est honnête et réelle et qu'elle représente une minorité dont je pense que les gens ne pensent souvent pas qu'elle puisse faire des choses», a déclaré la mère de Monika.

«Cela nous rappelle d'être forts et de poursuivre des choses pour lesquelles nous ne nous sentons pas forts.»

Après avoir foulé les podiums de Toronto et de New York, Monika aimerait maintenant l'essayer à Paris.

«Si vous avez peur de faire du mannequinat, ne soyez pas effrayé», déclare Monika.