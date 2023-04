La députée libérale Madwa-Nika Cadet affirme que le premier ministre François Legault fait de «l'aveuglement volontaire» sur la question des coûts de la nouvelle mouture du troisième lien entre Québec et Lévis.

«Soit qu'il ne les a pas regardés et que ça faisait bien son affaire, soit il les a vus et il ne veut pas les divulguer. Mais dans tous les cas, on semble vouloir montrer les chiffres qui font notre affaire et cacher ceux qui ne font pas notre affaire», a-t-elle lancé.

Mercredi, pendant l'étude des crédits, M. Legault a dit qu'il n'avait pas vu les coûts estimés du projet de tunnel consacré au transport en commun. Une estimation des coûts existe, mais elle est caviardée dans la version qui a été rendue publique.

Mme Cadet ne croit pas que le premier ministre n'a pas regardé les chiffres.

La députée qualifie le gouvernent de contradictoire sur le sujet.

Le député libéral Frédéric Beauchemin qualifie cette approche de «brouillonne» et craint qu'il y ait des dépassements de coûts.

Le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, est lui aussi sceptique sur l'affirmation du premier ministre.

«Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un projet aussi important, qui serait peut-être l'un des plus grands projets d'infrastructure du Québec, que cette question n'a pas été abordée. Ça montre le manque de sérieux. Il y a une espèce de légèreté et d'improvisation», a-t-il affirmé.

Le député péquiste, Joël Arseneau a, quant à lui, deux hypothèses sur la question. «Soit il fait preuve d'un manque de rigueur absolument aberrant, soit il se moque de nous. Je vous laisse choisir», a-t-il soutenu.