Québec a rapporté 23 nouveaux décès et 24 nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19, mardi lors de son bilan quotidien de la situation sanitaire.

Il y a 2 076 nouvelles infections pour un total de 1 114 660 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Il y a 23 nouveaux décès rapportés depuis la veille, pour un total de 15 697 décès.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a recensé 6 659 travailleurs de la santé absents pour des raisons liées à la COVID.

Le nombre des hospitalisations a augmenté de 54 par rapport à la veille, soit 1 663 hospitalisations et il y a 38 personnes aux soins intensifs

On compte 247 533 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 205 701 positifs. Pour la journée du 12 juillet, il y a eu 679 déclarés, dont 590 positifs.

Du côté de la vaccination, un total de 7 421 doses ont été administrées, pour un total de 20 134 591 doses administrées au Québec.

Ailleurs dans le monde?

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé est préoccupé par la hausse des décès liés à la COVID-19.

«Les nouvelles vagues du virus démontrent une fois de plus que la pandémie est loin d'être finie. Alors que le virus nous pousse à bout, nous devons riposter. Nous sommes dans une bien meilleure position qu'au début de la pandémie. Il y a eu beaucoup de progrès. [...] Toutefois, nous ne devons pas les tenir pour acquis», a affirmé, le Dr Tedros Adhanom en conférence de presse.

Celui-ci a expliqué que le Comité d'urgence sur la COVID-19 s'était réuni vendredi passé et a conclu que le virus reste «une urgence de santé publique» à l'échelle internationale.

Weekly @WHO media briefing on #COVID19 and other global health issues https://t.co/el2nNO3o4M — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 12, 2022

Ce comité a également soumis des recommandations pour ralentir la propagation des sous-variants d'Omicron, comme BA.4 et BA.5.

D'autant plus, le Dr Adhanom a demandé aux gouvernements de revoir et prendre les mesures nécessaires ou mises en place pour contrer cette nouvelle vague, comme la vaccination et les tests de dépistage.