La Cour supérieure a autorisé une action collective pour les résidents des CHSLD dans lesquels il y a eu une éclosion majeure de COVID-19 pendant la pandémie, ainsi que pour leurs familles respectives. Ainsi, des millions de dollars pourraient être distribués aux membres visés par ce recours, mais la liste exacte des CHSLD visés reste à être élaborée, d'après le document de cour dont Noovo Info a obtenu copie, mardi.

Ce recours collectif vise plus particulièrement «toute personne ayant résidé à tout moment entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021 dans l’un des CHSLD publics du Québec dans lequel il y a eu une éclosion de 25% et plus de cas de COVID-19, ainsi que leur conjoint, leur(s) aidant(s) naturel(s), leurs enfants et leurs petits-enfants, de même que les héritiers et ayants droit des résidents décédés», a indiqué l'avocat qui représente le groupe de plaignants, Me Patrick Martin-Ménard, qui accueille favorablement ce jugement.

«C'est un pas très important dans un dossier très complexe. Mais, il reste encore beaucoup de chemins à franchir.» -Me Patrick Martin-Ménard en conférence de presse

On allègue que la conduite «fautive et négligente» des établissements de santé et des autorités est la cause «directe et probable des éclosions» qui ont «fait au moins 5347 morts» dans les CHSLD entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021.

«Ce qu'il s'est passé en mars 2020, ce n'était pas un orage dans un ciel bleu contrairement à ce qu'a pu laisser entendre le discours officiel. C'était quelque chose de prévisible. On ne connaissait pas la COVID-19, mais on connaissait les risques rattachés à une pandémie et les façons auxquelles s'y préparer», a renchéri Me Martin-Ménard en conférence de presse.

Lors de la conférence de presse, Me Martin-Ménard a déploré le manque de préparation des autorités et des milieux de la santé, alors qu'un plan de lutte pandémique avait été établi en 2006 mais n'avait jamais été mis à jour jusqu'à l'arrivée de la COVID-19. «On l'a tabletté et on l'a oublié. Quand la menace de la COVID-19 est apparue en janvier 2020, on n'était pas prêt, et personne n'a réagi à ce moment-là», a-t-il dit.

«On a un devoir de mémoire face aux victimes du printemps 2020.» -Me Patrick Martin-Ménard en conférence de presse

Les reproches formulés par l'avocat et le défendeur n'ont pas été «prouvés» à ce stade en cour, a précisé Me Martin-Ménard. «On a réussi à démontrer avec cette action collective qu'il y a l'existence d'une cause défendable en tenant en compte l'ensemble des reproches allégués. Il reste de faire une preuve sur les reproches.»

Pour le moment, 118 CHSLD publics seraient visés par cette action collective, selon Me Martin-Ménard, mais le tribunal a remis à «plus tard le débat et la décision sur la publication des avis aux membres et le délai d’exclusion des membres, incluant l’élaboration de la liste des CHSLD visés».

Jean-Pierre Daubois est à l'origine de ce recours. Ce dernier avait perdu sa mère de 94 ans en avril 2020. Elle résidait au CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval, où sont décédés 101 résidents lors de la première vague de COVID-19. Avec cette demande, M. Daubois avait dénoncé la gestion de la crise par les établissements de santé, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le directeur national de santé publique du Québec.

«Ça a été une improvisation totale. [...] C'était totalement irresponsable la façon dont ils ont approché [la pandémie].» -Jean-Pierre Daubois, demandeur principal de l'action collective

«Initialement, lorsque M. Daubois nous a contacté au printemps 2020, on avait une grande éclosion de COVID-19 qui frappait le CHSLD Sainte-Dorothée. On était dans les premières semaines. [...] On n'avait pas connaissance [à ce moment-là] de l'hécatombe qui allait frapper le Québec, dans les mois qui allaient suivre», a fait savoir Me Martin-Ménard en conférence de presse. «C'est une tragédie d'une ampleur sans égale dans l'histoire du Québec.»

«Quand ma mère est décédée dans des conditions épouvantables, j'avais été autorisé par le CHSLD d'entrer dans le bâtiment. C'est à ce moment que j'ai vu l'ampleur de la catastrophe», a expliqué M. Daubois dans la conférence de presse.

Les défendeurs pourraient devoir payer la somme de 10 millions $ à titre de «dommages punitifs» aux membres du groupe visé, mais pourraient s'ajouter à cette somme des dizaines de milliers de dollars réclamés en dommages pour les résidents et les familles des défunts.

Ces sommes sont une «compensation» pour la douleur, le chagrin, le stress et les inconvénients subis, notamment, après la perte du proche résident de CHSLD décédé en raison de la COVID-19 ou de la «conduite fautive des défendeurs».

Selon les cas, ces compensations supplémentaires peuvent différer.

Voici les montants prévus pour les membres de l'action collective des CHSLD visés par l'action collectives:

10 millions de dollars répartis entre les membres de l'action collective

À tous les résidents concernés, sans égard à leur infection à la COVID-19

Somme de base de 40 000 $

Aux résidents infectés à la COVID-19 ayant survécu à l’infection:

Somme additionnelle de 60 000 $

Une somme additionnelle à parfaire au membre sur preuve d’un préjudice particulier plus considérable

Aux proches de tous les résidents concernés, sans égard à leur infection à la COVID-19:

10 000 $ aux enfants

Somme additionnelle de 5000 $ à l’aidant naturel

Aux proches des résidents infectés à la COVID-19 ayant survécu à l’infection:

10 000 $ aux enfants

Somme additionnelle de 5000 $ à l’aidant naturel

Aux conjoints, enfants, petits-enfants, héritiers et ayants droit des résidents décédés des suites de la COVID-19 en raison d’une rupture ou de lacunes dans les soins de base d’hygiène, d’aide aux repas ou de mobilisation:

100 000 $ au conjoint survivant sur une base personnelle

100 000 $ au conjoint survivant en qualité d’héritier

30 000 $ à chacun des enfants du défunt

Une somme additionnelle à parfaire sous preuve de préjudice particulier plus considérables.

Liste préliminaire des CHSLD ayant connu une éclosion, soit au moins la présence de deux au sein d’une installation, survenus sur une période de 14 jours, entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021.

CHSLD CIUSSS / CHSLD CISSS de Laval CHSLD Sainte-Dorothée CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de Montréal Centre d’hébergement Yvon Brunet CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre du Québec Centre multi. SSS Laflèche CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Unité d’hébergement de l’Hôpital LaSalle CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Institut universitaire de gériatrie de Montréal CISSS de Laval CHSLD Fernand-Larocque CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Joseph-François Perreault CIUSSS du Centre-Sud-de-l’ile-de-Montréal Centre d’hébergement Alfred-Desrochers CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD/Centre d’hébergement LaSalle CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Nicolet CISSS de Laval Centre d’hébergement de Verdun CHSLD La Pinière CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD de Verdun CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Centre hébergement Nazaire-Piché CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Kastner CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean CHSLD de la Colline CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Saint-Andrew CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Laurendeau CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Judith Jasmin CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD de la Petite-Patrie CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Centre hébergement Dorval CIUSSS de la Capitale-Nationale CHSLD Jeffrey Hale CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Réal-Morel CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Jean-Hubert Biermans CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Paul-Bruchési CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Champlain CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement des Seigneurs CISSS de la Montérégie-Centre CHSLD Henriette Céré CISSS des Laurentides CHSLD de Saint-Jérôme CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CHSLD-CLSC Mgr Paquin CIUSSS de la Capitale-Nationale CHSLD Maison Paul Triquet CISSS de l’Outaouais CHSLD Petite-Nation CISSS de la Montérégie-Est CHSLD/Centre d’hébergement René-Lévesque CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Armand-Lavergne CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Émilie Gamelin CISSS de la Gaspésie CHSLD de Maria CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Éloria Lepage CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Paul-Émile-Léger CISSS des Laurentides CHSLD Lucien G. Rolland CISSS de la Montérégie-Est CHSLD des Seigneurs CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Centre de soins prolongés Grace Dart CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Hope Jewish Eldercare CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD/Centre hébergement Lachine CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Jean-de-la-Lande CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Légaré CISSS de Laval CHSLD Idola St-Jean CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Jeanne-LeBer CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Robert-Cliche CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Henri Bradet CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Paul-Lizotte CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Centre hospitalier gériatrique (Maimonides) CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD St-Joseph-de-la-providence CISSS de la Montérégie-Centre CHSLD Gertrude-Lafrance CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD/ Centre d’hébergement Saint-Henri CIUSSS de l’Estrie-CHUS Centre d’hébergement Saint-Vincent CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Hôpital Sainte-Anne CISSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Paul-Gouin CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Louis-Riel CISSS de Lanaudière Centre d’hébergement L’Assomption CISSS de Chaudières-Appalaches L’Assomption CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD de Saint-Laurent CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Pierre Joseph Triest CISSS de Lanaudière Centre d’hébergement St-Jacques CISSS de l’Outaouais CHSLD Lionel Émond CIUSSS du Centre-Sud-de-l’ile-de-Montréal IUGM, Pavillon Côte des neiges CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Centre hébergement Denis-Benjamin-Viger CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD de Cartierville CIUSSS de la Capitale nationale CHSLD le Faubourg CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD St-Michel CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Auclair CISSS de Lanaudière Centre d’hébergement Deux-Rives CISSS des Laurentides Pavillon Philippe-Lapointe CISSS des Laurentides CHSLD Drapeau-Deschambault CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Father Dowd CISSS de Lanaudière CHSLD/ Centre d’hébergement Repentigny CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Ernest-Routhier CISSS de la Montérégie-Est Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe CISSS de la Montérégie-Ouest CHSLD Ormstown CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Marie Rollet CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD François Séguenot CISSS de la Montérégie-Centre CHSLD Champlain CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CH Cooke CISSS de la Montérégie-Est Centre d’hébergement de Lajemmerais CISSS de la Montérégie-Est Centre d’hébergement du Chevalier-De Lévis CISSS de Lanaudière Centre d’hébergement Alphonse Rondeau CIUSSS de la Capitale-Nationale Centre d’hébergement/CHSLD de l’Hôpital général de Québec CISSS de Lanaudière Centre d’hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon CIUSSS de la Mauricie-et-du-centre-du-Québec Centre d’hébergement St-Joseph CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement Manoir-de-l’âge-d’or CISSS des Laurentides Centre d’hébergement Hubert-Maisonneuve CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal Centre d’hébergement J.-Henri-Charbonneau CIUSSS de la Capitale-Nationale Centre d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes CISSS de Lanaudière Centre d’hébergement Saint-Antoine-de-Padoue CISSS de la Montérégie-Centre Centre de service pour les aînés de Saint-Lambert CISSS de Lanaudière Centre multi SSS Claude-David CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CHSLD/Centre multi SSS Cloutier CISSS des Laurentides Centre multi SSS/CHSLD d’Argenteuil CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal Centre multi SSS Rivière-des-Prairies CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec Centre multi SSS Saint-Joseph CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Dante CISSS des Laurentides CHSLD de Saint-Eustache CISSS de la Montérégie-Ouest CHSLD Docteur-Aimé-Leduc CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CHSLD et CLSC Frédérick-George-Heriot CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal CHSLD Polonais Marie-Curie Sklodowa CISSS de la Montérégie-Centre CHSLD Sainte-Croix CISSS de Laval CHSLD Sainte-Rose CIUSSS de la Capitale-Nationale CHSLD St-Brigid’s Home CIUSSS de la Capitale-Nationale CHSLD Yvonne-Sylvain CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal Hôpital chinois de Montréal CISSS de Lanaudière Hôpital de Lanaudière et CHSLD Parphilia Ferland CIUSSS de l’Est-de-l’ile-de-Montréal Hôpital de soins psychiatriques de l’Est-de-Montréal CISSS de la Montérégie-Ouest Hôpital du Suroît CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Hôpital général du Lakeshore CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Hôpital général juif CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal Hôpital Grace Dart CISSS des Laurentides Hôpital Laurentien CISSS de Lanaudière Unité longue durée en santé mentale CHDL (st-Charles-Borromée) CISSS de la Montérégie-Est Centre d’hébergement de Monseigneur-Coderre CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Hôpital de Dolbeau-Mistassini CIUSSS de l’Estrie-CHIS Hôpital et CHSLD D’Youville CISSS de la Montérégie-Est Centre d’hébergement de la MRC d’Acton CISSS de la Gaspésie Centre d’hébergement de New Carlisle CIUSSS de la Capitale-Nationale Centre d’hébergement des chutes CISSS de la Montérégie-Ouest Centre d’hébergement du Comté-de-Huntingdon CIUSSS de la Capitale-Nationale Centre d’hébergement du Fargy (anciennement) (Des Chutes actuellement) CISSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec Centre d’hébergement du Roseau CISSS de la Montérégie-Est Centre d’hébergement Élisabeth-Lafrance CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Centre d’hébergement Isidore-Gauthier CISSS de la Montérégie Est Centre d’hébergement Jeanne-Crevier CIUSSS de la Capitale-Nationale Centre d’hébergement Louis-Hébert CISSS de la Montérégie-Est Centre d’hébergement Montarville CIUSSS de la Capitale-Nationale CHSLD/ Centre d’hébergement Saint-Augustin CISSS de la Mauricie-et-Centre-du-Québec Centre d’hébergement St-Maurice CIUSSS de l’Estrie-CHUS Centre Leclerc CIUSSS de l’Estrie-CHUS Centre Marie-Berthe Couture CISSS de Chaudière-Appalaches Centre multi. SSS de Lévis CISSS de la Montérégie-Centre Centre Georges-Phaneuf CISSS de la Montérégie-Est CH Andrée-Perreault CISSS de la Montérégie-Est CH du Manoir-Trinité CIUSSS de la Capitale-Nationale Christ-Roi CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD Beauceville CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD Cap St-Ignace CISSS de la Montérégie-Centre CHSLD Champagnat CISSS de la Montérégie-Ouest CHSLD CMV Claude-David CISSS de Lanaudière CHSLD Côteau-du-Lac CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean CHSLD d’Alma (Le Normandie) CIUSSS de l’Estrie-CHUS CHSLD d’East Angus CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD de Lac-Etchemin CIUSSS de l’Estrie-CHUS CHSLD de Lac-Mégantic CISSS des Laurentides CHSLD de Mont-Tremblant CIUSSS de l’Estrie-CHUS CHSLD de Valcourt CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD du Séminaire CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean CHSLD Jacques-Cartier CISSS des Laurentides CHSLD l’Équip’âge CISSS de l’Outaouais CHSLD la Piétà CIUSSS de l’Estrie-Centre CHSLD Lambton CIUSSS de la Capitale-Nationale CHSLD Loretteville CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal CHSLD Manoir De Verdun CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD Marc-André-Jacques CISSS du Bas-Saint-Laurent CHSLD Matane CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD Paul-Gilbert CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD Paul-Gilbert Belvédère CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD Paul-Gilbert Jardins CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD René-Lavoie CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD Richard Busque CISSS des Laurentides CHSLD Sainte-Anne CIUSSS de la Capitale-Nationale CHSLD St-Antoine CISSS de Lanaudière CHSLD St-Eusèbe CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD St-Raphael CISSS de la Capitale-Nationale CHSLD St-Raymond CISSS de Chaudière-Appalaches CHSLD Ste-Hénédine CISSS de l’Outaouais CHSLD Vallée de la Lièvre CIUSSS de l’Estrie-CHUS CSSS du Granit CIUSSS de l’Estrie CSSS MRC-de-Coaticook CISSS du Bas-Saint-Laurent CHUS Des Chaufailles – Riv. Du Loup CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Des Pensées CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Dolbeau-Mistassini (L’Oasis) CISSS de l’Outaouais Ernest Brisson CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal Foyer Dorval CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean George Hébert CISSS de l’Outaouais Gracefield CIUSSS de l’Estrie-CHUS Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins – 3è étage et UCDG CISSS de la Montérégie-Ouest Laurent Bergevin CIUSSS de la Capitale-Nationale Limoilou CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Métabetchouan CISSS de la Gaspésie Mgr Ross CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Mgr Victor-Tremblay CISSS de l’Outaouais Papineau CISSS des Laurentides Résidence de Lachute CIUSSS de la Capitale-Nationale Sacré-Coeur CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean St-Joseph CIUSSS de l’Estrie-CHUS Villa-Bonheur



Avec la collaboration de Guillaume Théroux pour Noovo Info