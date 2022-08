Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, convie les membres des médias à une conférence de presse portant sur l’évolution de la COVID-19 au Québec mercredi à 11h.

Il sera accompagné de la conseillère médicale stratégique senior de la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Marie-France Raynault, et de la microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine et présidente du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ), Caroline Quach-Thanh.

Le point de presse sera diffusé sur la page Facebook du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Mardi, le Québec rapportait 29 décès liés à la COVID-19 et une baisse des hospitalisations.

Il y a une semaine, le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé une nouvelle campagne de vaccination massive, ciblant d'abord les centres de soins de longue durée (CHSLD), les résidences pour personnes âgées (RPA), les citoyens âgés de 75 ans et plus, les communautés isolées et les travailleurs de la santé.

Depuis lundi de cette semaine, d'autres clientèles sont ciblées et des cliniques de vaccination ont été ouvertes.

La semaine dernière, le ministre Christian Dubé prévoyait mettre sur pied environ 150 cliniques de vaccination, dont certaines de grande ampleur, affirmant être en mesure de vacciner quelque 300 000 personnes par semaine durant cette nouvelle campagne.

Pour sa part, la Dre Quach-Thanh a soutenu que le vaccin actuel a fait ses preuves pour réduire les risques de complications graves et d'hospitalisation, même avec les derniers sous-variants.

Avec des informations de la Presse canadienne