Québec reverra la règle d’isolement de cinq jours pour les personnes qui contractent la COVID-19, a mentionné Christian Dubé mardi lors d’un point de presse sur la situation épidémiologique.

Accompagné du directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, M. Dubé a dévoilé qu'on avait demandé à la santé publique d'étudier la question. «On n’était pas confortable il y a quelques semaines à prendre cette décision-là. On voulait avant voir ce qui allait se passer avec cette vague», a mentionné M. Dubé.

De son côté, le Dr Boileau a souligné que les analyses concernant la question étaient rendues «assez loin» et qu'il allait déposer «bientôt» les résultats de celles-ci au ministre.

Dr Boileau a soutenu qu’il envisageait présentement plusieurs scénarios.

«Il y a toute sorte de situations dont on doit tenir compte [...] On va bien calibrer ce qui est le mieux à faire.» Le Dr Boileau a réitéré que les règles sanitaires de bases doivent s’appliquer lorsqu’on attrape le virus.

En août dernier, l’Ontario a modifié ses règles d’isolement faisant sauter l’obligation de s’isoler pendant cinq jours. Les personnes atteintes de la COVID-19 doivent dorénavant rester à la maison jusqu’à ce que leur fièvre disparaisse et que leurs symptômes se soient améliorés pendant au moins 24 heures.

Nouveau vaccin et situation européenne

Le nouveau vaccin bivalent de Pfizer adapté pour le variant Omicron arrivera dans les prochains jours dans les centres de vaccinations du Québec, a aussi confirmé Christian Dubé.

L’arrivée de celui-ci survient près d’un mois après celui de Moderna. «Jusqu’à maintenant, aucune étude ne démontre qu’il y a une plus grande efficacité entre Pfizer et celui de Moderna», a précisé M. Dubé.

«On observe une hausse des hospitalisations qui est quand même légère et qui demeure inférieure à ce que nous avons connu dans les hivers précédents. Ce n’est pas le genre de hausse exponentielle. Cette hausse ne se fait pas sentir dans les soins intensifs. C’est différent de la 7e vague que nous avons eue cet été.» - Christian Dubé, ministre de la Santé



«Il faut se donner les moyens de protéger notre réseau et ça, ça passe par la vaccination […] surtout pour les personnes de 60 ans et plus.» Au moins 3000 travailleurs de la santé sont absents en raison de la COVID-19, a également confirmé Christian Dubé.

«Ce qui nous inquiète, c’est ce qui se passe ailleurs dans le monde, surtout en Europe. On surveille particulièrement les nouveaux variants. La hauteur d’une nouvelle vague peut être influencée par un nouveau variant, ce qui n’est pas encore le cas», a déclaré Christian Dubé.

Il a rappelé que tous les vaccins sont efficaces. Il a souligné que le rythme de vaccination au Québec est «constant». Environ 100 000 personnes vont se faire vacciner contre le virus chaque semaine, a expliqué M. Dubé, qui demande à la population de s’assurer d’être à jour dans sa situation vaccinale.

Le Dr Boileau a mentionné qu’on assistait à l’apparition de nouveau variant en Europe, dont «certains préoccupants.» Il a affirmé que la santé publique gardait un œil attentif sur la situation outre-mer et que la situation varie d’un pays à un autre. «Il y en a certains qui montent plus rapidement que d’autres. On suit ça d’une manière très serrée et on n’a pas de signal qui nous indique qu’un nouveau variant explique la hausse actuelle», au Québec.

Plus de 2000 hospitalisations

Avec un bond de 207 patients hospitalisés en lien avec la COVID-19, le Québec a à nouveau franchi la barre des 2000 hospitalisations, mercredi.

Avec cette forte augmentation des hospitalisations, 2030 patients québécois étaient soignés en lien avec la COVID-19, dont 595 spécifiquement pour la maladie.

Aux soins intensifs, on note une hausse de 13 patients, pour un total de 52. Parmi ces personnes, 19 sont traitées pour la COVID-19.

Les autorités ont aussi fait état de 16 nouveaux décès, dont trois survenus dans les 24 dernières heures. Douze personnes sont mortes il y a entre deux et sept jours, et une il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 16 861 personnes ont succombé à la maladie.

Les autorités ont par ailleurs fait état de 1096 nouveaux cas, mais cette donnée n'est pas représentative de la situation puisque l'accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Selon le tableau de bord du ministère, le taux de positivité est de 10,6 %.

Un total de 294 tests rapides ont été autodéclarés pour la journée de lundi, dont 253 étaient positifs. Le total s'élève à 297 912 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 250 084 positifs.

Du côté de la vaccination, 21 214 nouvelles doses ont été administrées, pour un total de 21 462 169 doses administrées au Québec à ce jour.

Avec des informations de la Presse canadienne